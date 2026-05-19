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馬來西亞吉隆坡武吉免登（Bukit Bintang）鬧區深夜出現疑似「宣傳式飆車活動」，大批摩托車騎士在繁忙路段危險炫技，甚至燃放照明彈，導致現場煙霧瀰漫、交通一度癱瘓。根據《馬來郵報》（Malay Mail）、《新海峽時報》（New Straits Times）、《中國報》（China Press）等馬來西亞媒體報導，18日凌晨2時左右，一輛豐田Hilux皮卡和兩輛電動越野摩托車組成的車隊，於吉隆坡蘇丹伊斯邁路 (Jalan Sultan Ismail) 上高速行駛。社群平台影片顯示，一開始，多名摩托車騎士不斷「翹孤輪」，一路衝向十字路口。隨後，一輛載有八人的小型卡車開過來，期間甚至有人燃放照明彈，現場瞬間濃煙四起。同時，有兩輛摩托車圍著卡車繞圈。接著，其中一人下車，打開一面寫著「6.6」的黑色旗幟。畫面可見，其他車輛為了閃避這群騎士及小型卡車，被迫減速甚至停下，讓原本繁忙的十字路口陷入混亂，交通嚴重受阻。報導指出，警方接獲報案後已展開調查。當地警方18日在記者會上表示，有關行為擾亂公共秩序，威脅民眾安危，並影響旅遊熱點地區居民和商販的安寧。警方透露，該事件可能與一家服裝店有關。目前，警方已依擾亂公共秩序罪、以及魯莽和危險駕駛罪等法令展開調查。