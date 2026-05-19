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目前，河內國際學校部分高中生的學費每年超過10億越南盾（約新台幣119萬8,000元），而大多數學校在尚未扣除餐費、校車交通費及其他雜費前，基本學費就已高達3億至6億越南盾（約新台幣36萬至72萬元）。越南媒體《VnExpress》報導，大多數越南學校於5月中旬公佈2026-2027學年（為期10個月）的學費。學費每年從約1億越南盾到超過10億越南盾（約新台幣12萬元至120萬元）不等，通常從幼兒園到中學學費遞增。報導指出，河內聯合國國際學校的學費最高，11和12 年級的學費為10.5億越南盾（約新台幣125萬8,000元）。與去年相比，其學費上漲了數千萬越南盾，在某些情況下，漲幅超過1億越南盾（約新台幣12萬元）。河內有10多所外資學校，提供以英文為教學語言、採用海外課程的小學和中學教育，俗稱國際學校。德懷特學校河內分校（Dwight School Hanoi）部分中學年級的學費超過10億越南盾；其小學學費超過8.25億越南盾（約新台幣98萬8,350元）；幼兒園學費則為3.6億越南盾（約新台幣43萬1,280元）起跳。德懷特學校和河內聯合國國際學校（UNIS Hanoi）皆採用國際文憑課程（International Baccalaureate，簡稱IB）。英國布萊頓公學越南分校（Brighton College Vietnam ）的國際文憑課程，一年學費高達9.979億越南盾（約新台幣119.5萬元）。即使是幼稚園階段，該校的收費也是全市最高之一，每年學費逼近7.36億越南盾（約新台幣88.2萬元）。報導統計，學費最低的是日本國際學校，小學學費為1億越南盾（約新台幣12萬元）、國中為1.05億越南盾（約新台幣12.6萬元），高中則為1.15億越南盾（約新台幣13.8萬元）。為了減輕負擔，許多學校也推出「早鳥或家族優惠」，凡是一次繳清全年學費、舊生註冊或有多個子女就讀的家庭，可享有1%至10%的學費折扣。相反地，如果家長選擇按「學期」或「季度」分期付款，整體花費反而會增加相同的比例。除了學費外，學校通常還會收取註冊費或入學費，一般在2,000萬至5,000萬越南盾（約新台幣2.4萬至6萬元）之間；而像德懷特（Dwight）和英國越南國際學校（BVIS）等頂級名校，單是這筆入學註冊費就高達1億越南盾以上。此外，學生的午餐費、校園設施使用費、校車接送等開銷通常都得「全額自費」，每項服務根據學校不同，每年還需要額外掏出1000萬至4000萬越南盾（約新台幣1.2萬至4.8萬元）。