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美國總統川普當地時間週一在社群平台發文，宣布延後原定於週二攻擊伊朗的計劃，消息一出，國際油價漲幅收窄，並帶動美股道瓊止跌回穩，不過受到科技股拖累，美股主要指數18日仍收黑。綜合《CNBC》等外媒報導，全球主要硬碟廠商希捷（Seagate）高層在摩根大通的一次會議上坦言，新建工廠耗時太長，引發投資人對記憶體晶片板塊的拋售潮，週一該公司股價下跌近7%，並拖累競爭對手美光科技股價亦下滑近6%，加劇了人們對記憶體晶片產業產能，恐不足以滿足飆升需求的擔憂。18日收盤，美股道瓊工業指數上漲159.95點或0.32%，收49686.12點；標普500指數下跌5.45點或0.07%，收7403.05點；科技股為主的那斯達克指數下跌134.41點或0.51%，收26090.73點；費城半導體指數下跌285.95點或2.47%，收11302.52點。油價部分，雖然因為伊朗戰爭前景不明，當天西德州中質原油期貨原油價格仍上漲約3%，收在每桶108.66美元，布蘭特原油價格也是上漲近3%，每桶收報112.10美元，但在川普發文聲稱，將推遲原定於週二對伊朗的攻擊後，漲勢已放緩。據悉，川普這項決定是應卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國的要求做出的，這3個國家的領導人透露，目前正在進行嚴肅談判，有希望促成一項美國「非常可以接受」的協議。