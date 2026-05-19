美國加州聖地牙哥最大的清真寺、伊斯蘭中心（Islamic Center of San Diego），當地時間週一驚傳槍擊事件，截至發稿時間為止，已知造成至少5人死亡，包含2名疑似是槍手者。
綜合《CNN》等外媒報導，聖地牙哥警察局長沃爾（Scott Wahl）表示，聖地牙哥伊斯蘭中心槍擊事件，執法人員在接到第一通報警電話後4分鐘就趕到現場，動用多達百名警力搜查建築，但抵達後已在現場發現3具遺體，均為成年男性，其中1人是清真寺的保安，警方形容他在避免事態進一步惡化方面，發揮了「關鍵作用」。
沃爾指出，警方還在距離清真寺不遠處的一輛車內，發現了2名未成年男子（分別17歲和19歲）的遺體，似乎死於自殺性槍傷，研判他們就是這起槍擊事件的嫌疑人。
目前，當地警方將這起槍擊事件評估為仇恨犯罪，但具體細節還有待調查。不過執法單位透露，其中1名嫌疑人從父母家中拿走了一支槍並留下一封遺書，其中包含有關種族自豪感的文字，槍身也潦草的塗寫著涉及仇恨的言論。
事發後，紐約市、華盛頓特區和洛杉磯的警察部門皆表示，將在清真寺和其他宗教場所增加警力部署，不是因為存在已知威脅，而是出於高度謹慎的防範。
美國總統川普（Donald Trump）、加州州長紐森（Gavin Newsom）都已聽取了有關槍擊事件的簡報，川普甚至還在白宮被問到此事時，形容這起事件「非常糟糕」。
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