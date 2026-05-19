非洲疾病管制預防中心（Africa CDC）上週五證實，剛果民主共和國（簡稱民主剛果）偏遠省份爆發新一波伊波拉（Ebola）疫情，並已外溢至鄰國烏干達，世界衛生組織（WHO）已宣布民主剛果的伊波拉疫情達到「國際關注公共衛生緊急事件」。截至目前為止，該國已通報超過百死，甚至傳出有美國公民在當地確診。
綜合《BBC》、《CNN》報導，民主剛果這波疫情已通報至少100人死亡，疑似病例超過390例，烏干達也有2例確診、1例死亡病例。據醫療傳教團體和美國疾病管制與預防中心（CDC）稱，1名在民主剛果工作的美國醫生已被確診感染，將被送往德國接受治療。
儘管CDC沒有透露該患者的具體身份，但國際宣教慈善機構Serge證實，傳教士醫生斯塔福德博士（Dr. Peter Stafford）在出現疑似症狀後，檢測結果呈現陽性，他的妻子麗貝卡（Dr. Rebekah Stafford）和另1名醫生也正在接受病毒檢測，他們在這波疫情爆發初期都曾接觸、治療伊波拉病患，斯塔福德夫婦的4個孩子也在接受監測，將被轉往德國。
美國CDC宣布，將加強對入境旅客篩檢，以應對伊波拉疫情。其中，過去21天內曾到訪民主剛果、烏干達和南蘇丹，非持有美國護照的旅客，將被禁止入境30天。
CDC經評估認為，目前伊波拉疫情對美國民眾的直接風險仍然偏低，但將繼續密切關注疫情發展，並適時調整公共衛生措施。
雖然疫情尚未達到「大流行」標準，但世衛組織警告，隨著相關區域的陽性率攀升、通報及死亡病例持續增加，表明疫情規模可能比目前發現的要大得多，存在本地和區域傳播的重大風險。
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儘管CDC沒有透露該患者的具體身份，但國際宣教慈善機構Serge證實，傳教士醫生斯塔福德博士（Dr. Peter Stafford）在出現疑似症狀後，檢測結果呈現陽性，他的妻子麗貝卡（Dr. Rebekah Stafford）和另1名醫生也正在接受病毒檢測，他們在這波疫情爆發初期都曾接觸、治療伊波拉病患，斯塔福德夫婦的4個孩子也在接受監測，將被轉往德國。
美國CDC宣布，將加強對入境旅客篩檢，以應對伊波拉疫情。其中，過去21天內曾到訪民主剛果、烏干達和南蘇丹，非持有美國護照的旅客，將被禁止入境30天。
CDC經評估認為，目前伊波拉疫情對美國民眾的直接風險仍然偏低，但將繼續密切關注疫情發展，並適時調整公共衛生措施。
雖然疫情尚未達到「大流行」標準，但世衛組織警告，隨著相關區域的陽性率攀升、通報及死亡病例持續增加，表明疫情規模可能比目前發現的要大得多，存在本地和區域傳播的重大風險。