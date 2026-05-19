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總統賴清德日前在民進黨創黨40周年活動上，重新定調台獨的2大意涵，強調「捍衛中華民國現狀，沒有台獨問題」。被視為民進黨「台獨理論大師」的前立委林濁水昨（18）日則回顧黨內歷史，直言民進黨的台獨路線，當年差一點就被前總統陳水扁與前立委郭正亮「幹掉」。郭正亮一被點名，即在節目中爆料，原本他寫「台灣國號是中華民國」，是林濁水加上「目前」2個字，這不就表示時機一成熟，獨派就想改國號？針對林濁水指他差點「幹掉」民進黨的台獨黨綱，郭正亮昨在《亮話天下》中還原當年歷史，他提到在，1991年的台獨黨綱中完全沒有「中華民國」4字，因此陳水扁在參選總統前，指示郭正亮和林濁水把「中華民國」寫入〈台灣前途決議文〉，但林濁水不願意這麼做，還說「我不贊成中華民國，叫我把它寫進黨綱，我做不到這種事」。郭正亮說，最後是他把中華民國加進去，但寫完後，基於禮貌，還是要拿去給林濁水看，結果林濁水一看到「台灣的國號是中華民國」這句差點昏倒！並隨後在「中華民國」前加上「目前」2字。這件事不禁讓他想，「目前」不就是在暗示，只要時機成熟，民進黨就會改國號？