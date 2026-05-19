美國科羅拉多州道格拉斯郡（Douglas County），近日傳出漢他病毒的本土死亡病例，已排除與近期的荷蘭籍郵輪「宏迪斯號」（MV Hondius）疫情事件有關。
綜合美媒報導，科羅拉多州公共衞生與環境部表示，死者是當地1名成年居民，目前正在對這起感染事件展開疫調。
初步調查結果顯示，這名患者是在當地因接觸囓齒類動物而感染，涉及漢他病毒中的辛諾布雷毒株（Sin Nombre virus），而非「宏迪斯號」那種有機率人傳人的安地斯病毒株（Andes virus，ANDV）。
科州官方聲明並未提供患者身分、死亡及確診日期等資訊，但漢他感染個案，在該州春夏季時並不算非常罕見，而囓齒動物是最常見的感染源，呼籲民眾避免接觸這類動物，包括其尿液、糞便、唾液和築巢材料，以降低感染風險。
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初步調查結果顯示，這名患者是在當地因接觸囓齒類動物而感染，涉及漢他病毒中的辛諾布雷毒株（Sin Nombre virus），而非「宏迪斯號」那種有機率人傳人的安地斯病毒株（Andes virus，ANDV）。
科州官方聲明並未提供患者身分、死亡及確診日期等資訊，但漢他感染個案，在該州春夏季時並不算非常罕見，而囓齒動物是最常見的感染源，呼籲民眾避免接觸這類動物，包括其尿液、糞便、唾液和築巢材料，以降低感染風險。