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▲孫安佐（前）在IG曬火燒河堤影片，據悉是有金主在背後籌劃。（圖／翻攝自孫安佐IG@sun_gojo99）

藝人孫安佐日前因公開測試自製噴火槍影片，引爆公共安全爭議，後續更遭檢警搜索並羈押禁見，如今事件再爆新內幕，傳出他之所以頻繁拍攝火焰裝置影片，背後其實與月底即將舉辦的粉絲見面會有關，甚至還有金主提供2萬5000元資金，希望藉由高話題影片炒熱聲量。根據《鏡週刊》報導，檢警調查過程中發現，孫安佐近期正在籌備粉絲見面會，而背後疑似有金主與活動策劃人員協助操作網路聲量，消息指出金主甚至已支付2萬5000元酬勞，希望透過火焰噴射器影片吸引網友關注，進一步替活動提前暖身，也讓原本被認為「只是好玩」的實驗，疑似變成商業操作的一部分。孫安佐14日在社群公開影片，寫下「公開2026最新發明」，畫面中他揹著疑似瓦斯桶裝置，在北投河堤填裝煤油後點火，火焰瞬間狂噴超過10公尺，伴隨大量濃煙，現場畫面相當驚人，一旁經紀人「重讀天月」當場驚呼：「這什麼鬼啊！」而孫安佐則開玩笑表示是在「滅鼠」，影片曝光後迅速掀起輿論炸鍋。檢警後續搜索孫家時，更查獲大量疑似製作火焰裝置的相關器材，包括工業用可燃氣體桶、氣閥、輸油管與塑膠汽油桶等設備，相關畫面曝光後也讓外界震驚，認為現場宛如小型彈藥庫，前經紀人重讀也聲稱自己其實曾多次勸阻，希望孫安佐不要繼續測試火槍，但最後仍未能阻止影片拍攝與上傳。據了解，除了金主提供資金外，另有活動策劃人員正在替孫安佐規劃更多高刺激性的流量內容，希望能讓月底粉絲見面會一炮而紅，沒想到話題尚未成功炒熱，孫安佐就先因涉嫌公共危險、恐嚇公眾及槍砲相關罪嫌遭羈押禁見，也讓原本的活動計畫恐怕全面喊卡。