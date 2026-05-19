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擎天崗野戰朝聖太過火了！現場爆亂象觀眾開罵

重點是，民眾朝聖該地還在現場抽菸、亂丟菸蒂也留下不少垃圾，同樣都被鏡頭君給錄下

▲擎天崗野戰事件過後，一堆民眾上山朝聖爆紅，結果延伸出許多亂象，包括有人在現場抽菸、亂丟菸蒂、垃圾等。（圖/YT@陽明山國家管理處）

朝聖擎天崗亂象「年輕人揪團撿垃圾」！最新現場狀況曝光

▲有年輕人揪團上山「撿垃圾」，拿著垃圾袋一行人撿了一大袋垃圾，開心跟鏡頭打招呼後才離去。（圖/YT@陽明山國家管理處）

官方把鏡頭君的角度往上移動，草原區的部分露出減少許多，截至今天早上8時10分，現場沒有半個遊客在這片草原區。

▲目前官方已經把鏡頭君的角度往上移動，草原區露出的部分縮小許多。（圖/YT@陽明山國家管理處）

陽明山國家公園擎天崗鏡頭君日前因錄下一對男女「野戰」，並且全程直播收音，讓官方YouTube在短短4天內粉絲增加2.8萬人，現在每天除了線上直播人數至少都有上百至千名觀眾，也有許多熱血年輕人夜衝上山朝聖，但隨著人潮加大也出現亂象，包括在國家公園區內抽菸亂丟菸蒂、亂丟垃圾，也有人認為打擾擎天崗生態牛隻的休息，實在有點玩得太過火，引爆社群討論。陽明山國家公園管理處設置的擎天崗「鏡頭君」，15日凌晨拍到一對男女公然在野外激戰，2人動向一夕之間備受全台關注。然而擎天崗也突然變成爆紅的觀光景點，除了有新人拍婚紗、年輕人夜衝模仿野戰姿勢以外，還有人揪團上山打戰鬥陀螺、御宅藝打call（配合歌曲編排的螢光棒舞蹈）等活動，現場半夜仍在大聲喧嘩吵鬧、燈光照射光害等亂象，記者自己前幾日觀看直播，光是看到有在擎天崗抽菸的民眾就至少有3人，今早再看直播，也有人騎單車上去休息區時，把桌面當椅子坐，把腳放在原本應該要坐著的地方，隨後也沒有擦拭就離去，亂象其實很多。讓不少觀看直播的觀眾紛紛表示：「真的玩得太過火，沒公德心的人一堆，看直播都看到傻眼了」。然而也因為有這些亂象，18日有一群年輕人特別揪團夜衝上山，一行人拿著垃圾袋，認真清理現場其他民眾製造的垃圾，甚至也把在場3張桌子給擦拭乾淨，對著鏡頭開心的打招呼之後離去，讓不少網友也大讚：「每次看到這種年輕人，就覺得台灣還有希望」、「自發性維護環境的舉動，讓人看了心裡暖暖的」、「要跟風也不要造成別人的困擾，這群年輕人才是真榜樣」。至於目前擎天崗野戰事發地點現況，野戰事件過去4天後，從一開始每天早上1000多人在看直播，至今只剩下250人上下，熱潮也是退去的很快。只能說，如果你也想上山朝聖，千萬不要亂丟垃圾，國家公園內也是禁菸小心挨罰，尤其半夜到場更是不要大呼小叫！