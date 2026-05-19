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總統賴清德日前回應美國總統川普「不希望看到獨立」一說，強調政府全力捍衛中華民國現狀，而黨內曾自稱台灣國立委的王義川昨（18）日見到媒體立刻走避，隨後卻把民進黨1999年的〈台灣前途決議文〉發上Threads，怒嗆國民黨「哪裡不同意？」。對此，媒體人羅旺哲直言，賴清德被迫重新解釋台獨，卻跟馬英九同調，引發台派、獨派的壓力鍋，讓民進黨裡外不是人。羅旺哲昨上《新聞大白話》提到，前總統馬英九接受美媒《CNN》專訪時曾表示：「中華民國99年來一直是個主權獨立的國家，沒理由再度宣布獨立」，感覺賴清德前日講的話，基本上跟馬英九的論調是一模一樣的。羅旺哲認為，賴清德在川普拋出反台獨說法之後，很明顯看得出來他開始往中華民國靠攏！可是這個中華民國不是台派要的中華民國，所以當川普那樣說之後，恐怕已在民進黨內產生一個非常大的尷尬！從近日傳出林志玲要接文策院董事搞到台灣國成員出來抗議，可以看出台派跟獨派很不滿。這已經是個壓力鍋，尤其民進黨面對川普拋出的說法，有點裡外不是人的感覺。