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▲孫安佐在8年前就曾揚言要在美國「掃射校園」，最終服刑238天後遭遣返，並終身被禁止再踏入美國。（圖／NOWNEWS今日新聞資料照）

藝人孫安佐日前因自製噴火槍影片遭檢警搜索，後續更被查出疑似持有改造槍械與模擬槍，引發外界震驚，根據最新消息，檢警在孫家搜出一把霰彈槍與一把模擬槍，由於外型與真槍極為相似，警方第一時間便緊急送驗，若最終確認具備殺傷力，孫安佐恐將面臨更重刑責。而孫安佐在被搜出2把槍當下則表示「不是我的」，他8年前在美國揚言要掃射校園的言論再被翻出。根據《鏡週刊》報導，專案小組搜索時，除了查獲先前曝光的揹負式噴火裝置外，還發現兩把疑似槍械，警方檢視後發現其中槍管已經打通，因此不敢大意，立即送交鑑定，由於《槍砲彈藥刀械管制條例》對具殺傷力槍枝規範相當嚴格，一旦確認違法，孫安佐恐怕將面臨7年以上重刑。面對檢警持續追問槍枝來源，孫安佐態度看似冷靜，但始終沒有正面交代細節，只表示相關槍枝屬於某位朋友，直言：「不是我的。」不過對於實際持有人身分、槍枝來源與是否涉及改造，目前仍有待警方進一步調查，也讓整起案件變得更加複雜。事實上，孫安佐早在2018年赴美留學時，就曾因揚言持槍掃射校園，引發美國警方高度警戒，當時警方在他的住處搜出大量子彈與相關器材，最終依恐怖威脅等罪嫌將他逮捕，之後在美服刑238天後遭遣返回台，並被終身禁止入境美國，如今再度捲入槍械爭議，也讓外界重新想起當年事件。孫安佐多年來對武器與火焰裝置始終抱有高度興趣，甚至大多靠網路影片與論壇自學相關知識，早在2016年他就曾在社群公開談論火焰噴射器相關內容。如今隨著檢警搜出更多疑似危險器材，也讓不少人擔心，他長期將武器研究當成興趣，最終恐怕真的已踩過法律紅線。