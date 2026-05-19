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IN-N-OUT台灣快閃！直擊現場提早開賣：半小時完售

▲IN-N-OUT今年選在信義區Dream Plaza一樓LillA餐廳開賣。（圖／記者蕭涵云攝）

▲IN-N-OUT睽違三年來台灣快閃，記者直擊現場近600人排隊。（圖／記者蕭涵云攝）

IN-N-OUT多寶多堡套餐350元！台灣周邊及菜單價格一覽

單點菜單

210元

150元

120元

60元

80元

▲IN-N-OUT招牌多寶多堡漢堡。（圖／記者嚴俊強攝）

▲IN-N-OUT今年同樣與餐廳承租場地，把LillA現場變成漢堡店快閃開賣。（圖／記者嚴俊強攝）

套餐菜單

350元

290元

260元

周邊商品菜單

300元

450元

▲台灣快閃IN-N-OUT周邊商品及漢堡菜單價格一覽。（圖／記者蕭涵云攝）

▲IN-N-OUT快閃半小時完售，現場已架出公告。（圖／記者蕭涵云攝）

睽違三年，IN-N-OUT Burger來台灣快閃，《NOWNEWS今日新聞》記者今（19）日，早上10點多直擊信義區統一時代百貨Dream Plaza，在LillA餐廳開賣現場累積近600人，業者緊急提早從10點開賣、10點半便宣告完售！今開賣菜單價格，多寶多堡套餐350元、單點210元，還有帽子、T恤周邊一次整理。美國漢堡IN-N-OUT Burger睽違三年再度來台灣開賣！《NOWNEWS今日新聞》記者今直擊現場，排隊頭香於昨（18）日深夜11點左右就到場，一早已在台北市信義區湧出近600人潮排隊。原訂11點才要開賣的IN-N-OUT，眼看盛況熱烈，業者緊急提早從10點開賣。沒想到才10點半，工作人員便在排隊人龍最後豎起告示牌：相當於開賣近半小時便宣告完售。2026年IN-N-OUT Burger來台灣快閃，民眾最關心菜單價格。《NOWNEWS今日新聞》記者今於現場拍攝這次菜單：◾️雙層牛肉＋雙層起司◾️◾️以烤洋蔥、芥末醬、額外特殊抹醬與酸黃瓜以生菜取代漢堡麵包◾️◾️：可樂／健怡可樂／七喜／瓶裝水◾️：多寶多堡＋薯片＋中杯飲料◾️：起司漢堡＋薯片＋中杯飲料◾️：漢堡＋薯片＋中杯飲料◾️◾️