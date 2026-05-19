睽違三年，IN-N-OUT Burger來台灣快閃，《NOWNEWS今日新聞》記者今（19）日，早上10點多直擊信義區統一時代百貨Dream Plaza，在LillA餐廳開賣現場累積近600人，業者緊急提早從10點開賣、10點半便宣告完售！今開賣菜單價格，多寶多堡套餐350元、單點210元，還有帽子、T恤周邊一次整理。

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IN-N-OUT台灣快閃！直擊現場提早開賣：半小時完售

美國漢堡IN-N-OUT Burger睽違三年再度來台灣開賣！《NOWNEWS今日新聞》記者今直擊現場，排隊頭香於昨（18）日深夜11點左右就到場，一早已在台北市信義區湧出近600人潮排隊。

原訂11點才要開賣的IN-N-OUT，眼看盛況熱烈，業者緊急提早從10點開賣。沒想到才10點半，工作人員便在排隊人龍最後豎起告示牌：「感謝您的支持，今日餐點已全數售完，造成不便，敬請見諒」。相當於開賣近半小時便宣告完售。

▲IN-N-OUT今年選在信義區Dream Plaza一樓LillA餐廳開賣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲IN-N-OUT今年選在信義區Dream Plaza一樓LillA餐廳開賣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲IN-N-OUT睽違三年來台灣快閃，記者直擊現場近600人排隊。（圖／記者蕭涵云攝）
▲IN-N-OUT睽違三年來台灣快閃，記者直擊現場近600人排隊。（圖／記者蕭涵云攝）
IN-N-OUT多寶多堡套餐350元！台灣周邊及菜單價格一覽

2026年IN-N-OUT Burger來台灣快閃，民眾最關心菜單價格。《NOWNEWS今日新聞》記者今於現場拍攝這次菜單：

單點菜單

◾️Double-Double 多寶多堡 210元雙層牛肉＋雙層起司

◾️Cheeseburger 起司漢堡 150元

◾️Hamburger 漢堡 120元

Animal Style Burgers愛樂魔風味：以烤洋蔥、芥末醬、額外特殊抹醬與酸黃瓜

Protein Style Burgers普樂騰風味：以生菜取代漢堡麵包

◾️薯片 60元

◾️中杯飲料 80元：可樂／健怡可樂／七喜／瓶裝水

▲IN-N-OUT招牌多寶多堡漢堡。（圖／記者嚴俊強攝）
▲IN-N-OUT招牌多寶多堡漢堡。（圖／記者嚴俊強攝）
▲IN-N-OUT今年同樣與餐廳承租場地，把LillA現場變成漢堡店快閃開賣。（圖／記者嚴俊強攝）
▲IN-N-OUT今年同樣與餐廳承租場地，把LillA現場變成漢堡店快閃開賣。（圖／記者嚴俊強攝）
套餐菜單

◾️1號餐 350元：多寶多堡＋薯片＋中杯飲料

◾️2號餐 290元：起司漢堡＋薯片＋中杯飲料

◾️3號餐 260元：漢堡＋薯片＋中杯飲料

周邊商品菜單

◾️帽子 300元

◾️T恤 450元

▲台灣快閃IN-N-OUT周邊商品及漢堡菜單價格一覽。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣快閃IN-N-OUT周邊商品及漢堡菜單價格一覽。（圖／記者蕭涵云攝）
▲IN-N-OUT快閃半小時完售，現場已架出公告。（圖／記者蕭涵云攝）
▲IN-N-OUT快閃半小時完售，現場已架出公告。（圖／記者蕭涵云攝）

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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...