現代越來越多人選擇不婚不生，不過努力累積的資產，離世後應該留給誰呢？恩典法律事務所律師蘇家宏表示，有一位單身的董事長辛苦奮鬥一輩子，詢問他如果遺產不想留給兄弟姐妹該怎麼辦？當蘇家宏反問董事長想把遺產留給誰，董事長眼眶泛淚，沉默2分鐘才說「我不知道」。蘇家宏對此感觸很深，建議可透過預立遺囑，將遺產分配給想給予的人或是捐贈。
單身族遺產分配很為難 律師：現在過好日子最重要
律師蘇家宏在臉書粉專分享，有一位單身董事長詢問，遺產不想分給兄弟姐妹，該怎麼做才好，因為董事長沒有結婚，也沒有孩子，蘇家宏反問他想把財產留給誰，沒想到對方眼眶泛紅，沉默了2分鐘才低聲回應「我不知道」。
蘇家宏對此感觸很深，表示單身族群如果不想把一生努力存下的財富，交給關係不好的兄弟姐妹，確實會感到很為難。蘇家宏建議，可想想過去曾愛你的人，或是選擇公益活動，讓遺產更有價值，只要預立好遺囑，並安排信任的遺囑執行人，安心快樂的過日子，是現在最重要的事。
遺產在過世後發揮價值 1情況兄弟姐妹不能繼承
蘇家宏指出，單身族要先了解，「遺產」並不是現在就要把錢交給其他人，而是在離世後，那些你用不到的錢，再讓它發揮最有價值的事情。若沒有遺囑，所有財產都會給兄弟姐妹繼承，但有遺囑，在法律特留分沒有修改之前，至少有3分之2的遺產可以給你想照顧的人，或是捐贈做公益。
另外，若是兄弟姐妹對你有重大侮辱或虐待的行為，他們還可繼承遺產嗎？蘇家宏表示，如果有這種情況，是可以剝奪兄弟姐妹的繼承權，連特留分都不能繼承。許多網友也認為，「我覺得還是把遺產留給公益團體最棒，遺愛人間替自己種下一個福田，也造福更多弱勢的生命，這是最好的選擇」、「辛苦了一輩子，好好的盡情去享受吧，既然沒有準備把財產留給任何人，到了最後有剩下來的，都捐出去慈善機構，要把自己心裡這一關過得去就不痛苦了」。
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律師蘇家宏在臉書粉專分享，有一位單身董事長詢問，遺產不想分給兄弟姐妹，該怎麼做才好，因為董事長沒有結婚，也沒有孩子，蘇家宏反問他想把財產留給誰，沒想到對方眼眶泛紅，沉默了2分鐘才低聲回應「我不知道」。
蘇家宏對此感觸很深，表示單身族群如果不想把一生努力存下的財富，交給關係不好的兄弟姐妹，確實會感到很為難。蘇家宏建議，可想想過去曾愛你的人，或是選擇公益活動，讓遺產更有價值，只要預立好遺囑，並安排信任的遺囑執行人，安心快樂的過日子，是現在最重要的事。
蘇家宏指出，單身族要先了解，「遺產」並不是現在就要把錢交給其他人，而是在離世後，那些你用不到的錢，再讓它發揮最有價值的事情。若沒有遺囑，所有財產都會給兄弟姐妹繼承，但有遺囑，在法律特留分沒有修改之前，至少有3分之2的遺產可以給你想照顧的人，或是捐贈做公益。
另外，若是兄弟姐妹對你有重大侮辱或虐待的行為，他們還可繼承遺產嗎？蘇家宏表示，如果有這種情況，是可以剝奪兄弟姐妹的繼承權，連特留分都不能繼承。許多網友也認為，「我覺得還是把遺產留給公益團體最棒，遺愛人間替自己種下一個福田，也造福更多弱勢的生命，這是最好的選擇」、「辛苦了一輩子，好好的盡情去享受吧，既然沒有準備把財產留給任何人，到了最後有剩下來的，都捐出去慈善機構，要把自己心裡這一關過得去就不痛苦了」。