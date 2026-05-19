台股近期呈現高檔震盪，市場出現「全民投資」的熱潮，貸款達人、中華民國不動產金融知識發展協會理事長呂崑富表示，全台已經約有41.7萬人把房子增貸，並且把資金投入股市操作，對此他深感擔憂，示警若市場反轉，恐怕會重演1990年的股市崩盤慘劇。台灣房屋也根據不動產資訊平台數據統計，全國房貸催收金額有逐年增加的趨勢，反映出前幾年購屋潮有部分財務條件較吃緊、高槓桿進場的購屋族，在寬限期、利率與資金壓力增加後面臨還款壓力。
房屋增貸數創新高 專家直言：是賭博
呂崑富在臉書粉專「房屋貸款知識家」指出，全台已有約41.7萬人將房屋進行增貸，並轉入股市操作，規模創下歷史新高，直言「這不是投資，這是賭博」。呂崑富指出，1989年到1990年之間，台股首次突破萬點，當時許多人把房子拿去抵押、增貸，把錢全部押進股市之中，沒想到1990年2月後股市重挫，從1萬2682點下殺到2485點。因為這波資產反轉、槓桿操作失敗，導致無數家庭資金斷鏈、房子被法拍。
當初那些人就是以為股票會一直漲，結果市場一翻臉，連住的地方也沒了，呂崑富提醒，歷史就是這麼走的，雖然現在情境跟過去不同，但有件事從來沒變，「用房子當槓桿、投入高波動市場，本質風險就是巨大」，現在房貸利率還在相對高檔，銀行對貸款條件趨嚴，一旦股市出現修正，槓桿資金承壓能力會瞬間被測試，有可能房子還在，但已經繳不出房貸。
資產3正確用途 不該把房當賭注
呂崑富建議，不動產作為資產通常有3種正確用途，包括第一，自住使用，這是安身立命的地方；第二，穩定收租，創造現金流；第三，長期資本增值，比如等都更、區域發展。這3種用途風險相對可控，有現金流或價值成長。若是把房產轉為短期投資槓桿工具，去追漲到4萬多點的台股，不是資產配置，而是把安身立命的房子當賭注。
信用管制出爐 房貸催收金額逐漸下降
台灣房屋根據不動產資訊平台數據統計，截至2025年第3季為止，全台貸款違約率為0.08％，比2024年同期略高0.01％，看似不多，但2025年第3季房屋貸款催收金額為67.76億元，比2024年同期增加了15.37億元，顯示房貸逾期後轉入催收的案件確實比以往增加。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「逾期放款」指積欠本息超過3個月，若超過6個月未清償則轉入「催收款項」，近年房貸催收金額自2024年第4季開始明顯攀升，更在2025年第2季來到80.72億元，創下近4年新高。
張旭嵐指出，2024年第4季房貸催收金額升高，反映前幾年購屋潮中有部分財務條件較吃緊、高槓桿進場的購屋族，在寬限期、利率與資金壓力增加後，較容易面臨還款壓力。2025年第3季催收逐漸下降，代表2024年第4季信用管制和市場降溫後，高槓桿交易已慢慢減少。張旭嵐提醒，房貸若長期遲繳，不僅會產生滯納金與利息，也會在聯徵中心留下信用紀錄。若經銀行催收仍無法改善，後續甚至可能進入強制執行與法拍程序，建議若出現資金周轉壓力，應及早與銀行協商，避免信用與資產受損。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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呂崑富在臉書粉專「房屋貸款知識家」指出，全台已有約41.7萬人將房屋進行增貸，並轉入股市操作，規模創下歷史新高，直言「這不是投資，這是賭博」。呂崑富指出，1989年到1990年之間，台股首次突破萬點，當時許多人把房子拿去抵押、增貸，把錢全部押進股市之中，沒想到1990年2月後股市重挫，從1萬2682點下殺到2485點。因為這波資產反轉、槓桿操作失敗，導致無數家庭資金斷鏈、房子被法拍。
當初那些人就是以為股票會一直漲，結果市場一翻臉，連住的地方也沒了，呂崑富提醒，歷史就是這麼走的，雖然現在情境跟過去不同，但有件事從來沒變，「用房子當槓桿、投入高波動市場，本質風險就是巨大」，現在房貸利率還在相對高檔，銀行對貸款條件趨嚴，一旦股市出現修正，槓桿資金承壓能力會瞬間被測試，有可能房子還在，但已經繳不出房貸。
呂崑富建議，不動產作為資產通常有3種正確用途，包括第一，自住使用，這是安身立命的地方；第二，穩定收租，創造現金流；第三，長期資本增值，比如等都更、區域發展。這3種用途風險相對可控，有現金流或價值成長。若是把房產轉為短期投資槓桿工具，去追漲到4萬多點的台股，不是資產配置，而是把安身立命的房子當賭注。
台灣房屋根據不動產資訊平台數據統計，截至2025年第3季為止，全台貸款違約率為0.08％，比2024年同期略高0.01％，看似不多，但2025年第3季房屋貸款催收金額為67.76億元，比2024年同期增加了15.37億元，顯示房貸逾期後轉入催收的案件確實比以往增加。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「逾期放款」指積欠本息超過3個月，若超過6個月未清償則轉入「催收款項」，近年房貸催收金額自2024年第4季開始明顯攀升，更在2025年第2季來到80.72億元，創下近4年新高。
張旭嵐指出，2024年第4季房貸催收金額升高，反映前幾年購屋潮中有部分財務條件較吃緊、高槓桿進場的購屋族，在寬限期、利率與資金壓力增加後，較容易面臨還款壓力。2025年第3季催收逐漸下降，代表2024年第4季信用管制和市場降溫後，高槓桿交易已慢慢減少。張旭嵐提醒，房貸若長期遲繳，不僅會產生滯納金與利息，也會在聯徵中心留下信用紀錄。若經銀行催收仍無法改善，後續甚至可能進入強制執行與法拍程序，建議若出現資金周轉壓力，應及早與銀行協商，避免信用與資產受損。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。