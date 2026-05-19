我是廣告 請繼續往下閱讀

中工董事長突請辭 原因僅說個人因素

▲中華工程董事長周志明今（19）日請辭，僅表示是個人生涯規劃。（資料照／記者徐銘穗攝,2026.01.27）

董事改選前請辭 接任人員未公布

老牌營建大廠中華工程（2515）和寶佳的經營權之爭剛落幕1個月，今（19）日就宣布高層異動，中工董事長周志明因「個人因素」正式請辭，人事異動即日起生效。中工今年4月20日，和寶佳集團堡新董座鄭斯聰、威京集團代表沈慶光握手大和解，共同宣布完成協商，將攜手共治，現在中工就拋出高層異動震撼彈，接班人選並未公布。中工今（19）日對外發表聲明表示，。董事會對周董事長任內對公司經營發展、治理制度及各項業務推動所作出的貢獻，表達誠摯感謝與敬意。中工強調，公司各項營運目前維持正常，既定業務與重大工程計畫皆依進度穩健推進，相關團隊亦持續落實公司治理與經營策略，對公司財務及營運並無重大影響。後續董事長職務將依公司治理程序辦理相關作業，並依法令規定辦理公告。本公司將持續秉持穩健經營原則，保障股東、員工及合作夥伴權益。中工先前和寶佳集團、威京集團達成協議，宣布將攜手共同治理公司，齊心協助公司營運發展，引領公司邁向更好的未來。但中工今（19）日卻緊急發表公開重大訊息，董事長周志明今（19）日正式卸任，離職原因僅表示「個人生涯規劃及個人因素」。接任中工董事長的人選並未公布，在重訊上只有寫「不適用」，新任董事長要等到董事會推舉後，才會另行公告。目前中工預計在本周四（5月21日）召開股東常會，並進行董事全面改選，周志明選在此時請辭，也讓外界聯想中工內部的經營權競爭。