天氣變熱，許多人家裡的冷氣已經上工了，不過中國有一名32歲的男子，在開啟閒置半年的冷氣前沒有先清洗，後來身體出現不適症狀，就醫後發現自己罹患「退伍軍人症」，左邊肺部出現大範圍感染，險些喪命！澄清醫院中港院區耳鼻喉科主任徐毓婷提醒，天氣變熱、第一次開啟冷氣時，要記得先清洗濾網，否則累積在冷氣裡的過敏原、細菌等，很容易跟著冷風吹出來，散布在空氣中。
沒洗冷氣就開始吹 竟罹患退伍軍人病
綜合中國媒體日前報導，中國武漢有一位32歲的男子，沒有先清潔停工半年的冷氣，就直接打開冷氣來吹，不料3天後身體開始出現發燒、全身痠痛、乾咳等症狀，男子原本以為只是小感冒，但吃了成藥還是沒有好轉，甚至出現胸悶、呼吸困難，才緊急就醫。醫師經過檢查後，才發現男子是罹患「退伍軍人病」，左肺出現大範圍感染，經過治療才脫離險境。
中國武漢胸腔內科醫師鮑敏指出，冷氣閒置時內部堆積的灰塵、人體皮屑和濕氣，容易讓病菌繁殖，其中就包括退伍軍人桿菌、金黃色葡萄球菌等，只要啟動長時間未開啟的冷氣，細菌就會跟著風飄散到室內。根據疾管署資料，退伍軍人病不會人傳人，主要是透過吸入、嗆入含有退伍軍人菌的氣霧或水滴感染，症狀主要有厭食、身體不適、發燒、腹痛、拉肚子、肌肉痛與頭痛等症狀，患者肺部會出現堅質化，甚至出現呼吸衰竭，死亡率高達15％。
開冷氣就打噴嚏？醫提醒濾網要先洗
不少人一開冷氣就會打噴嚏、過敏，澄清醫院中港院區耳鼻喉科主任徐毓婷表示，冷氣機在冬天停止運轉後，冷氣機會持續累積灰塵、塵蟎、細菌等過敏原；天氣轉熱、第一次開啟冷氣前，如果沒有清洗濾網，冷氣裡面的過敏原就會噴飛出來，容易造成呼吸道過敏，建議夏天開冷氣之前，都要先清洗濾網，預防過敏，開始吹冷氣之後，也要定期清潔濾網，不僅能降低過敏情況，還能省電。
徐毓婷指出，呼吸道過敏常有流鼻水、鼻水倒流、眼睛癢等症狀，可透過口服藥、鼻噴劑、鼻腔沖洗等方式，減緩過敏症狀。而過敏主要是體質問題，就算進行手術也沒辦法根治，手術只能緩解鼻塞問題。
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綜合中國媒體日前報導，中國武漢有一位32歲的男子，沒有先清潔停工半年的冷氣，就直接打開冷氣來吹，不料3天後身體開始出現發燒、全身痠痛、乾咳等症狀，男子原本以為只是小感冒，但吃了成藥還是沒有好轉，甚至出現胸悶、呼吸困難，才緊急就醫。醫師經過檢查後，才發現男子是罹患「退伍軍人病」，左肺出現大範圍感染，經過治療才脫離險境。
中國武漢胸腔內科醫師鮑敏指出，冷氣閒置時內部堆積的灰塵、人體皮屑和濕氣，容易讓病菌繁殖，其中就包括退伍軍人桿菌、金黃色葡萄球菌等，只要啟動長時間未開啟的冷氣，細菌就會跟著風飄散到室內。根據疾管署資料，退伍軍人病不會人傳人，主要是透過吸入、嗆入含有退伍軍人菌的氣霧或水滴感染，症狀主要有厭食、身體不適、發燒、腹痛、拉肚子、肌肉痛與頭痛等症狀，患者肺部會出現堅質化，甚至出現呼吸衰竭，死亡率高達15％。
不少人一開冷氣就會打噴嚏、過敏，澄清醫院中港院區耳鼻喉科主任徐毓婷表示，冷氣機在冬天停止運轉後，冷氣機會持續累積灰塵、塵蟎、細菌等過敏原；天氣轉熱、第一次開啟冷氣前，如果沒有清洗濾網，冷氣裡面的過敏原就會噴飛出來，容易造成呼吸道過敏，建議夏天開冷氣之前，都要先清洗濾網，預防過敏，開始吹冷氣之後，也要定期清潔濾網，不僅能降低過敏情況，還能省電。
徐毓婷指出，呼吸道過敏常有流鼻水、鼻水倒流、眼睛癢等症狀，可透過口服藥、鼻噴劑、鼻腔沖洗等方式，減緩過敏症狀。而過敏主要是體質問題，就算進行手術也沒辦法根治，手術只能緩解鼻塞問題。