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美國總統川普在川習會後發表的台灣相關言論，比如台獨、軍售籌碼等等，引發各界關注，美國國務院在回覆《中央社》記者提問的郵件中，重申美國對台政策不變。而美國駐中國大使龐德偉（David Perdue），也在接受美媒專訪時，強調川普已當面向習近平表明，任內不會改變美國的對台政策，會全面支持台灣關係法、3項公報與6項保證。根據《CNBC》報導，龐德偉在接受主持人柯恩（Joe Kernen）訪問時，面對對台軍售是否被當交易籌碼、川普是否為了經貿利益而選擇「棄台」等問題，回應稱自己知道發生了什麼事，川普總統已經表達的非常清楚，與他在川習會返美專機上，被記者圍著問的狀況並不一樣。按照龐德偉的說法，川習會當下他是在場的，川普有明確對中國國家主席習近平表明，不會改變對台政策，美國完全支持台灣關係法、（美中）3個聯合公報與（對台）6項保證。美國不支持台灣獨立，但也不想見到脅迫，希望和平解決方案，美中要的都是和平與穩定。龐德偉聲稱，川普守住了立場，也維持了美國過去40多年的對台政策；在軍售議題上，他在第1任期+目前第2任期出售給台灣的武器，比1979年以來，任何美國總統批准的都還多。龐德偉並說，他知道數十年來，美國立場常被視為戰略模糊，但美國不選邊，主要希望由台灣與中國人民自己決定未來，而非以脅迫或軍事打擊的方式行動。