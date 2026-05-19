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▲近日，網路上傳出阿信購買的保單受益人為助理「表妹」洪琬棋，且關係欄位更填寫妻子，對此所屬相信音樂則闢謠：「不實消息，謝謝關心。」（圖／翻攝自五月天阿信 臉書）

天團五月天出道至今團員們各自結婚生子，團內唯一未婚的阿信感情動向也備受關注，鮮少有緋聞的他，唯一承認過的女友為大學時期交往14年的蛋蛋妹，然而戀情長跑10多年還是無疾而終，分手原因眾說紛紜，但都未獲得當事人證實。而阿信在多年前的訪談中曾談到對感情觀的剖析，認為愛情十分複雜，「不一定一生只有一次」，這段話也被許多粉絲視為金句。阿信對感情向來低調，就連好友周杰倫都曾問「為什麼你出道這些年都沒緋聞？」而他過去唯一承認過的女友是大學時期交往14年的蛋蛋妹，兩人多次被拍到在街頭搭肩、牽手或是一起甜蜜吃路邊攤的畫面。不過戀情長跑10多年仍無疾而終。關於情變原因外界眾說紛紜，過去有媒體報導，一是蛋蛋妹等不到名份，只好黯然離開，二是五迷反對聲浪太大，讓她備感壓力，只不過2種說法都未獲當事人證實，這些年每當談到阿信的緋聞時，總會被人提起。近日，阿信則傳出隱婚消息，因網路上瘋傳一份保單文件，指阿信購買的保單受益人為助理「表妹」洪琬棋，且關係欄位更填寫妻子，消息一出立刻掀起網友討論，對此所屬相信音樂則闢謠：「不實消息，謝謝關心。」