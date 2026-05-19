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▲麻辣鍋品牌馬辣、新馬辣、新馬辣Plus+都有520優惠。（圖／馬辣集團提供）

▲對身分證字號中兩碼，到肉之間 大盤肉幸福鍋物，每人均消含600元以上，每桌將送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」一份。（圖／馬辣提供）

千葉火鍋推芒果吃到飽 蒲燒鰻魚特價299元

▲千葉餐飲宣告6月1日至6月30日，推出新鮮芒果與芒果冰棒吃到飽。（圖／千葉集團提供）

身分證優惠又來了！迎接520情人節到來，馬辣餐飲集團5 大品牌祭出優惠，只要同行者中有人身分證、健保卡或護照號碼對中「5、2、0」任 2 碼（數字可重複，如 55、00），提前一日預訂指定方案，其中四個品牌全桌免費升級肥美XXL大蛤、九孔鮑魚通通都吃到飽。日期：即日起至 5 月 31 日說明：只要兩位成人以上同行，提前至少一天訂位並主動告知參加活動，符合「證件對對碰」對中 2 碼資格，或只要是「5月當月壽星」本人同行，點購指定餐點即可享受全桌「XXL大蛤」無限暢吃：▪️馬辣、新馬辣： 平日午餐消費 798 元起、晚餐及假日 898 元起，並選擇「特上和牛放題」或「極上三和牛放題」方案。▪️新馬辣Plus+： 點購「極上三和牛放題」或「世界四大和牛放題」方案。日期：即日起至 5 月 31 日說明：主打和牛創新多吃、深受小資族與學生喜愛的「涮樂和牛鍋物」，只要 390 元起就能開吃。推出5 月底前，只要 2 人以上同行、提前一日訂位，憑「520對碼成功證件」或「5月當月壽星本人同行」，全桌即刻升級肥美高檔的「九孔鮑魚」無限量任你點。▪️對中520任2碼： 每桌免費招待頂級「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」一份。▪️5月當月壽星： 壽星本人同行用餐，除了享該優惠，每桌再加碼大方送出海味滿滿的「XL海虎蝦」一份。需2成人以上同行、提前一日訂位，且當日消費需點購「極上雙和牛放題」以上餐點（平日午餐 749 元起、晚餐及假日 799 元起）日期：即日起至5月31日說明：▪️出示身分證/健保卡/護照，號碼含「5、2、0」任 2 碼（可重複，如 55、00 也算），每桌送【美國CAB安格斯黑牛嫩肩】▪️只要是當月壽星本人同行，每桌送【XL海虎蝦】一份需提前一日訂位，且每人均消含600元以上 (金額不含 10% 清潔費)。千葉餐飲則是宣告，6月1日至6月30日推出夏季限定雙主打活動，以「金夏‧芒著饗你」推出從芒果吃到飽，包含新鮮芒果、芒果口味冰棒都無限供應，新會員線上免費會員卡「味來卡」，入會禮就送「魔爪芒果限定口味」。另一項亮點則是「外銷日本等級蒲燒鰻魚加價購」，即日起至5月31日，升級黑卡會員500元，再送價值500元鰻魚乙片，6月1日-6月30日凡開鍋消費，可加價享用外銷日本等級蒲燒鰻魚，原價500元，活動加價購只要290元。另外還有「鳳梨蔭魚膘」與「冬瓜醬魚膘」兩道魚膘料理。