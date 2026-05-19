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▲王瑞德在FB對狄鶯說重話，認為她到淡水海水浴場想不開，是在加深兒子孫安佐的罪孽。（圖／翻攝自王瑞德Super Red FB）

藝人狄鶯和孫鵬的兒子孫安佐，近日因涉嫌持有改造槍枝、拍攝自製噴火槍影片，而遭到法院收押禁見2個月，狄鶯得知後傳出崩潰失聯，昨（18）日現身在海邊被找到並帶回派出所。消息傳出後，媒體人王瑞德也在社群說重話，勸說做父母的要學會放手，不要到淡水沙崙海水浴場想不開，「這樣做只有更加深自己兒子的罪孼。」狄鶯在昨日傳出因孫安佐被收押，而崩潰失聯，最後被民眾目擊現身淡水漁人碼頭，在警方陪同下回到派出所後，才由家人接回。對此，媒體人王瑞德也在昨日於FB感歎兒孫自有兒孫福，勸做父母的要學會放手，並說重話：「不要跑到淡水沙崙海水浴場想不開！妳這樣做只有更加深自己兒子的罪孼，而且讓他永遠揹負弒母駡名！」孫安佐因涉嫌持有改造槍枝、拍攝自製噴火槍影片，被法院依恐嚇公眾等多項罪名裁定收押禁見2個月，最快要到7月中才可能恢復探視，由於無法見到兒子，狄鶯情緒明顯崩潰，日前還在直播中失控落淚，數度哽咽喊出：「都是我的錯」，並替兒子喊冤，直言他是「天才」，反問外界：「他到底傷害了誰？」而孫鵬則坦言看到影片時相當震驚，也透露自己其實曾特別交代兒子的經紀人，不要發太過煽動、危險的影片，沒想到仍演變成如今局面。面對兒子遭羈押，孫鵬語氣無奈表示：「孩子已經26歲了，要學著自己面對後果。」