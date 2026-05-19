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▲訪賓搭乘台南運河遊船，欣賞運河風情與運河百年燈光展演。（圖／南市府提供)

▲訪賓參訪台南運河民生截流站，了解運河截流廢水回收再利用流程。（圖／南市府提供）

今年適逢台南運河百年，加上台南市與京都市締盟5週年，來自日本友誼市京都市的該市上下水道管理局長吉川雅則一行3人，應市長黃偉哲邀請，在5月15日至17日來到台南交流，透過會議與實地參訪，了解台南運河以及水利工程發展的歷史與經驗，更欣賞了「百年樂音的流動」台南運河百年紀念音樂會，台南市榮譽市民、京都市議會議員寺田一博也來到台南參與部分行程。黃偉哲表示，台南與京都兩市在公部門與民間的互動都相當頻繁且友好，感謝台南市榮譽市民寺田一博長年支持兩市交流活動，也特別歡迎京都市上下水道管理局前來參訪。黃偉哲也委請副市長葉澤山以及水利局長邱忠川、觀光旅遊局副局長鄭道立等市府團隊，與吉川雅則就水利設施管理、觀光推廣等議題進行深度交流。為深入了解台南運河百年歷史以及運作模式，吉川雅則一行也搭乘遊船體驗運河的夜晚魅力，透過在地文史工作者鄭道聰老師的導覽，沿著運河走訪安平舊港口、安平海關、台南運河截流站、台南海關、台南舊魚市場及河樂廣場等地。同樣擁有百年歷史的台南山上花園水道博物館也是此行考察重點，本身具有水利專業的訪賓們也因而深度認識了台南水道建設及歷史。此外，訪賓們也特別參加「百年樂音的流動」台南運河百年紀念音樂會，在交響樂的磅礡樂音中，感受台南運河的百年風華。吉川雅則表示，京都與台南因古都的緣分開始交流，在台南運河百年這個具有歷史意義的時刻，也恰逢兩市締盟5週年，很高興有機會能造訪台南交流。吉川雅則也認為，台南運河與該局所管轄的「琵琶湖疏水」有許多相似之處，此行參訪收穫良多，期待未來有更多交流的機會。京都市為日本千年古都，以豐富的歷史文化聞名，2012年台南市加入「世界歷史都市聯盟」，開啟與京都市的交流，兩市於2021年正式締盟。京都市「琵琶湖疏水」落成於1890年，目前仍持續使用，並由京都市上下水道管理局管轄，該水利設施被列為日本國寶和重要文化財產。