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▲李多慧檢查右側肩膀時，痛到變臉。（圖／翻攝IG@82dahyeda）

▲李多慧打針時臉色大變。（圖／翻攝IG@82dahyeda）

▲李多慧向助理坦言如果沒有拍攝的話，她在打針時就會哭了。（圖／翻攝IG@82dahyeda）

味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧的助理昨（18）日公開一段李多慧就醫短影音，透露她的肩膀與上半身出現不適狀況，因此緊急前往醫院檢查。影片一曝光立刻引發粉絲關注，尤其李多慧在檢查過程中因疼痛瞬間變臉，甚至一聽到要打針當場崩潰的超真實反應，更讓大批網友直呼：「完全像小朋友」、「反差感太可愛了」。李多慧坐在醫院候診區等待檢查，助理則在旁邊陪同拍攝，整體氣氛雖然輕鬆，但仍看得出她相當緊張，之後進入診間後，醫師開始協助活動肩膀與手臂，疑似是檢查肌肉拉傷、關節發炎或運動傷害問題，不過每當醫師施力按壓時，李多慧都忍不住露出痛苦表情，還一度皺眉喊痛，模樣讓粉絲超心疼。其中最有趣的片段，莫過於李多慧得知可能需要打針時，整個人當場露出崩潰神情，不斷露出抗拒表情，真實反應完全藏不住，原本還努力保持冷靜的她，一聽見「打針」瞬間變成小女孩模式，也讓旁邊陪同的助理和經紀人都忍不住笑出來，事後李多慧也向助理表示：「如果妳沒有拍的話，我已經哭了！」影片中也完整紀錄李多慧從候診、進診間到照X光的過程，醫院還拍到她肩膀的X光畫面，醫生表示是因為她的肩膀韌帶拉傷。雖然李多慧檢查時表情明顯相當痛苦，但整體氣氛並沒有太沉重，反而充滿朋友間互相吐槽與陪伴感，最後李多慧甚至還被逗到大笑，讓原本緊張的醫院紀錄片，意外變成充滿生活感的療癒短片。不少網友看完影片後紛紛留言表示：「她痛到變臉真的太真實」、「聽到打針瞬間超像小朋友」、「有夠可愛又有夠心疼」，也有不少粉絲認為，這類沒有過度包裝、充滿生活感的影片，反而更容易讓粉絲產生陪伴感與親近感，再次展現李多慧超強個人魅力。