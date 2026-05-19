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▲《泰拉瑞亞》2011年推出，玩家可在 2D 像素風格的地圖中挖礦、蓋房、探索。（圖／Steam）

長青2D像素沙盒遊戲《泰拉瑞亞 Terraria》迎接上市15週年，遊戲開發商 Re-Logic 表示，《泰拉瑞亞》15年來累計總銷售量已突破7000萬套，近一年數據更顯示，PC 版每日活躍玩家人數達46.1萬人，未來更新中預估也將推出跨平台連線功能。《泰拉瑞亞》2011年推出後便憑藉超高自由度與豐富內容，在全球累積超過數千萬套銷量。遊戲採 2D 像素風格，玩家可以在隨機生成的世界中挖礦、蓋房、探索地下城、挑戰 Boss，甚至打造自動化機關，玩法宛如「像素版生存宇宙工具箱」，由於持續多年更新大型內容，至今仍被許多玩家視為沙盒遊戲的經典代表之一。隨著15週年到來，Re-Logic 指出，《泰拉瑞亞》至今累積銷售量達7000萬套，其中 PC 平台3960萬套、行動裝置1970萬套、家用主機也有1070萬套；此外，Steam 上的模組管理工具「tModLoader」，《泰拉瑞亞》下載量也達到1230萬次。除了銷量驚人，「玩家黏著度」也是一大亮點，過去一年《泰拉瑞亞》PC 版每日平均活躍數量高達46萬1000人，且平均遊玩時數高達101小時18分鐘，進遊戲完全就是走入「精神時光屋」。Re-Logic 也提及，《泰拉瑞亞》的「跨平台連線」遊玩功能，未來一定會再更新後推出；官方也正在製作15週年典藏版商品，預定6月上旬公布完整內容並開放預購。