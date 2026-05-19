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民進黨上週正式提名不分區立委沈伯洋參選台北市長，引起輿論熱議，有網友昨（18）日惡搞古人「唐宋古文八大家」中的蘇洵，只見假扮蘇洵的帳號指出他家「4票都會投給沈伯洋」，引出沈伯洋親用古文回應，內藏高段政治諷刺，讓2.9萬網友都驚呆了。Threads惡搞帳號、北宋文學家「蘇洵」日前發文指出：「我是蘇洵，我挺沈伯洋！昨天和蘇軾與蘇轍聊完以後，我們家也確定4票都會投給沈伯洋了。原本是深藍的他們，也被沈伯洋感動了。接下來也要繼續幫沈伯洋拉票！」。而該文一出讓網友哭笑不得，直呼：「聽說唐宋八大家都挺沈伯洋了」、「我是秦始皇」、「看看笑笑就好」。該文竟也引出沈伯洋本尊親回，讓人詫異的是他還用古文回應：「蘇老，您《六國論》早申『以地事秦』之戒，反綏靖之志昭昭千載，今乃姍姍來歸，何其晚也？實在說不過去」，其中提到「以地事秦」指的是戰國時期的六國為侍奉、討好秦國，將土地割讓，而蘇洵則以其為戒並反對綏靖政策，現在卻很晚才發聲，讓沈伯洋認為「實在說不過去」。針對沈伯洋文謅謅的回應，大批網友紛紛表示：「連這也能回？」、「這是一句高段位的政治諷刺，在暗酸現代的某些政治對手」、「每次看到沈伯洋回答問題，都深深地覺得自己沒唸書」、「太猛了」等。