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▲ iPhone 13 Pro 網友大讚效能、續航、耐用度與機身手感之間取得相當好的平衡。（圖/記者周淑萍攝）

iPhone13系列為何被封神？耐用、順暢是關鍵

▲iPhone XR有用戶提到，給小孩用還是很讚，且超級耐摔。（圖／台灣蘋果提供）

不只iPhone 13！XR、6S、8 Plus也有死忠粉

今年秋天傳聞iPhone 18一般版會缺席

蘋果哪一代iPhone會是用戶心中的神機？不過，除了iPhone 13之外，iPhone 6S、8Plus、XR等經典機型也有死忠支持者；同時，外界也關注下一代iPhone18系列傳聞，蘋果可能調整新機發表節奏，今年想買一般版的iPhone 18可能等不到。一名網友近日在Threads平台發文詢問「哪一代iPhone最好用」，吸引不少用戶分享實際使用經驗，從討論內容來看，有人提到「用那麼多代，iPhone 13真的是最好、最耐用的」、「iPhone13 Pro神機」、「iPhone 13 Pro用快5年還很順，電池還沒換過」、「一定是iPhone 13 Pro」、「推iPhone 13 Pro超好用的一代」。也有使用者分享，自己的iPhone 13仍使用原廠電池，電池健康度還有88%，甚至打算繼續再戰好幾年。iPhone 13系列於2021年推出，當年Pro機型首度導入ProMotion自適應更新率螢幕，帶來最高120Hz滑順體驗，也讓iPhone 13 Pro在長期使用後仍被不少果粉認為不顯老。加上A15 Bionic晶片效能至今仍足以應付日常App、拍照、社群與影音需求，成為許多用戶遲遲不想換機的重要原因。．除了iPhone 13系列之外，討論串中也有不少經典機型被點名，包括iPhone 6S、iPhone 8 Plus、iPhoneXR與iPhone17等，民眾提到「6S用了9年」、「8 Plus有夠耐摔，甚至都沒裝防摔殼」、「XR用8年從來沒修過，電池也沒換過，最近才換17」、「XR傳給小孩還是很讚，而且超級耐摔」。但最外界也關注下一代iPhone18系列發布節奏。根據外媒爆料指出，蘋果可能調整iPhone發布策略，2026年秋季優先推出iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、iPhone Air 2與iPhone機等高階機型，一般版iPhone 18、iPhone18e則可能延後至2027年春季登場，但實際資訊仍需以蘋果官方發表為準。