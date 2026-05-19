神級美國漢堡IN-N-OUT Burger今（19）日台灣快閃！《NOWNEWS今日新聞》記者直擊信義區湧出近600人潮排隊，統一時代百貨Dream Plaza前繞四圈，現場頭香於昨（18）日深夜11點左右就到場。而原訂11點才開賣的LillA餐廳，已緊急調整10點開放第一批消費者搶購。

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直擊IN-N-OUT排隊近600人！頭香昨晚11點到

睽違三年，美國漢堡IN-N-OUT Burger再度登台開賣！《NOWNEWS今日新聞》記者直擊現場，排隊頭香於昨（18）日深夜11點左右就到場，上午10:20台北市信義區街頭湧出近600人潮排隊，於統一時代百貨Dream Plaza前繞了四大圈。

原訂11點才在LillA餐廳開賣的IN-N-OUT Burger，看見人潮踴躍，已緊急調整為10點開放第一批消費者入場用餐。現場10點多起，由工作人員陸續發放號碼牌手環。

根據工作人員表示，以黑色號碼牌手環為準，一個排隊人頭領一個手環；購買以認手環為準，一個手環可購買一顆漢堡（可選單點或套餐）。

▲記者直擊IN-N-OUT現場，工作人員發放黑色號碼牌手環。（圖／記者蕭涵云攝）
▲記者直擊IN-N-OUT現場，工作人員發放黑色號碼牌手環。（圖／記者蕭涵云攝）
不只有漢堡！IN-N-OUT帽子、T恤周邊商品也開搶

IN-N-OUT Burger工作人員表示，2026年來台灣快閃，這次還帶了IN-N-OUT帽子、T恤等周邊商品販售，同樣限定給擁有黑色號碼牌手環的消費者選購。

▲排隊IN-N-OUT漢堡現場將近600人龍，在Dream Plaza前繞了四圈。（圖／記者蕭涵云攝）
▲排隊IN-N-OUT漢堡現場將近600人龍，在Dream Plaza前繞了四圈。（圖／記者蕭涵云攝）
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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...