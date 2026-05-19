神級美國漢堡IN-N-OUT Burger今（19）日台灣快閃！《NOWNEWS今日新聞》記者直擊信義區湧出近600人潮排隊，統一時代百貨Dream Plaza前繞四圈，現場頭香於昨（18）日深夜11點左右就到場。而原訂11點才開賣的LillA餐廳，已緊急調整10點開放第一批消費者搶購。
直擊IN-N-OUT排隊近600人！頭香昨晚11點到
睽違三年，美國漢堡IN-N-OUT Burger再度登台開賣！《NOWNEWS今日新聞》記者直擊現場，排隊頭香於昨（18）日深夜11點左右就到場，上午10:20台北市信義區街頭湧出近600人潮排隊，於統一時代百貨Dream Plaza前繞了四大圈。
原訂11點才在LillA餐廳開賣的IN-N-OUT Burger，看見人潮踴躍，已緊急調整為10點開放第一批消費者入場用餐。現場10點多起，由工作人員陸續發放號碼牌手環。
根據工作人員表示，以黑色號碼牌手環為準，一個排隊人頭領一個手環；購買以認手環為準，一個手環可購買一顆漢堡（可選單點或套餐）。
不只有漢堡！IN-N-OUT帽子、T恤周邊商品也開搶
IN-N-OUT Burger工作人員表示，2026年來台灣快閃，這次還帶了IN-N-OUT帽子、T恤等周邊商品販售，同樣限定給擁有黑色號碼牌手環的消費者選購。
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睽違三年，美國漢堡IN-N-OUT Burger再度登台開賣！《NOWNEWS今日新聞》記者直擊現場，排隊頭香於昨（18）日深夜11點左右就到場，上午10:20台北市信義區街頭湧出近600人潮排隊，於統一時代百貨Dream Plaza前繞了四大圈。
原訂11點才在LillA餐廳開賣的IN-N-OUT Burger，看見人潮踴躍，已緊急調整為10點開放第一批消費者入場用餐。現場10點多起，由工作人員陸續發放號碼牌手環。
根據工作人員表示，以黑色號碼牌手環為準，一個排隊人頭領一個手環；購買以認手環為準，一個手環可購買一顆漢堡（可選單點或套餐）。
IN-N-OUT Burger工作人員表示，2026年來台灣快閃，這次還帶了IN-N-OUT帽子、T恤等周邊商品販售，同樣限定給擁有黑色號碼牌手環的消費者選購。