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針對高市警局前凃姓員警涉嫌利用職權違法偷拍及性騷擾案，高市警局長趙瑞華今(19)日表示，全案當時由警方主動報請高雄地檢署指揮偵辦，檢察官依法提起公訴後，市警局依規定將該名員警逕予免職汰除。警方將持續全力配合檢方偵查，並積極協助被害人蒐集證據，確保其權益，同時，社會局也主動關懷被害人，並轉介資源與資訊，提供一切必要的保護與協助。趙瑞華表示，三民一分局於接獲被害人提出性騷擾申訴及告訴後，第一時間便啟動行政調查，依法從重核予凃員記一大過處分，並立即調整其服務單位，之後本案經高雄地檢署起訴，並請法院加重判處有期徒刑3年6個月，市警局隨即依據《警察人員人事條例》第31條規定，祭出最嚴厲之行政懲處，逕予凃員「一次記二大過免職」處分，斷然汰除。趙瑞華強調，在行政調查與刑事偵辦期間，警方均與被害人保持聯繫，向當事人說明案件受理、行政調查、申訴審議及司法偵辦等最新進度以確保資訊透明外，也主動告知相關法律權益，並提供社會局轉介資源與資訊。市警局將持續關懷被害人，提供一切必要的保護與協助。同時，針對該案，趙瑞華在局務會議上重申，對此種惡行深惡痛絕，市警局局將深刻檢討內部管理機制，也將從嚴追究相關主管人員的考監責任。高雄市警察局強調，維護警察紀律不容妥協，未來將持續以最高標準要求全體同仁。