我是廣告 請繼續往下閱讀

▲五月天其他團員陸續結婚生子，阿信（如圖）成為團內唯一的「黃金單身漢」，感情狀況備受關注。（圖／五月天阿信 臉書）

五月天主唱阿信出道至今鮮少緋聞，然而近日網路上卻瘋傳一份保單文件，指阿信於2024年購買保單受益人為助理小奇（又稱「表妹」，洪琬棋），且關係欄位為妻子，對此所屬相信音樂則駁斥秘婚，回應：「不實消息，謝謝關心。」由於五月天其他團員陸續結婚生子，阿信成為團內唯一的「黃金單身漢」，感情狀況備受關注，與「表妹」的緋聞更是傳了多年，但始終未獲證實，「表妹」則以老闆稱呼阿信，撇清戀情。阿信出道至今，除了蛋蛋妹外，另一位緋聞對象便是助理「表妹」，兩人多次被周刊拍到私下出遊，兩人不僅同遊日本，還被爆料同車進出南京東路的住處，疑似同居，從助理晉升戀人。不過對於戀情，當事人從未證實，公司也多次回應純屬謠傳，兩人僅是工作上的關係，直言助理跟在老闆身邊很正常。「表妹」遭指與阿信關係匪淺，對方40歲生日時，她第一時間在微博發文祝他生日快樂，但文中卻以「老闆」稱呼阿信，撇清戀情。然而許多網友仍不斷腦補，留言表示「希望明年緋聞女友能變正牌女友」、「明年想聽我主唱正牌女友的祝福。」近日，阿信的感情狀況再度引發關注，起因是網路上瘋傳一份保單文件，指阿信在天王周杰倫引薦下，於2024年投保200萬美元（新台幣約6,320萬元）壽險，其保單受益人為助理「表妹」洪琬棋，且關係欄位更填寫妻子，秘婚消息傳出後引來網友熱議，而相信音樂則回應：「不實消息，謝謝關心。」