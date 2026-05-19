法國設計名校 ECV 創意學院學生製作的 2D動畫短片《Non》近日在社群掀起討論，團隊透過一名女子在捷運上目睹可疑黑影接近男童的情節，揭開兒少性侵與社會冷漠議題，片中使用大量「壓抑色調、驚悚符號」的手法，諷刺習慣旁觀、視而不見的大眾，導演更以「Jane Doe（無名氏）」設定女主角，強調任何人都可能成為受害者。兒福團體則提醒，當孩子主動求助時，家長的傾聽與信任往往是避免二次傷害的關鍵。
《Non》短片故事發生在行駛的地鐵，一名成年女性注意到有神祕的「黑影」悄悄接近落單的小男孩，由於自己曾在小時候遭遇過兒童性犯罪者的侵犯，眼前這一幕勾起自己塵封已久的童年陰影，她深知男孩需要幫忙，於是化身象徵重生的「鳳凰」出手救援。
隨著劇情推進，《Non》不只帶領觀眾重回女孩當時困境，聚焦受害者心理陰影，也透過大量「灰鴿」意象，隱喻現實社會中冷眼旁觀、對危險視而不見的大眾，進一步探討兒少性侵、旁觀者效應與二次傷害等沉重議題。
雖然《Non》早在2022年就公開發布，但近期透過網友在 Threads 的分享再掀討論，眾人紛紛對短片詮釋手法表達讚賞，「世界上，最惡毒的就是對純真的孩子們下手的人」、「當女生看到孩子有危險，旁邊的人漠視不管也都變成惡魔」、「有到位又不為過，一邊看一邊雞皮疙瘩」。
《Non》讓人不禁反思，當社會案件發生時，社群網路充斥各種譴責言論，但當危險、求救訊號真實發生在日常時，人是否會因尷尬、怕麻煩選擇忽視。「鍵盤關心、現實逃避」的心理，讓大眾在現實中反而成了冷漠的「共犯」，甚至對受害者造成嚴重的二次傷害。
「灰鴿」隱喻冷漠大眾 女主角設定名字叫「無名氏」
影片裡出現大量密集、眼神呆滯的「灰色鴿子」，導演團隊在幕後訪談中透露，地鐵站的鴿子在歐美常給人盲目、隨波逐流的感覺，這正是用來諷刺身邊冷眼旁觀、對危險視而不見的「冷漠社會大眾」，每個人都可能是這場悲劇的默許者。
導演表示片中女主角在外型上刻意設計得非常普通，甚至在官方美術設定集裡，她的名字就直接被標註為 「Jane Doe」（在歐美專指身分不明的女性或無名氏）。導演團隊解釋，這代表著任何人都可能成為受害者，這不是特定家庭的悲劇，而是每個人身邊都可能發生的日常。
打破只防陌生人觀念 兒福團體：家長傾聽與信任是關鍵
影片中也深刻描繪了當受害兒童向家人求助時，對方因冷漠、恐懼、羞恥或不知所措，反而質疑孩子的真實畫面，再次反映出孩童求救時的困境。臺灣兒少權益團體呼籲，當孩子主動提及「某個人讓我感覺不舒服」時，家長的傾聽與絕對信任至關重要。
若第一時間出現「你是不是亂說」、「一定是你去招惹別人」等質疑語氣，往往會造成二次傷害，讓孩子因為恐懼而永遠閉上嘴巴。正如前述衛福部統計所呈現的，兒少性侵害案件有超過八成其實是「熟人所為」。因此，兒福團體近年也極力打破「只防陌生人」的傳統觀念，轉而倡導更全面的身體自主權教育。
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隨著劇情推進，《Non》不只帶領觀眾重回女孩當時困境，聚焦受害者心理陰影，也透過大量「灰鴿」意象，隱喻現實社會中冷眼旁觀、對危險視而不見的大眾，進一步探討兒少性侵、旁觀者效應與二次傷害等沉重議題。
《Non》讓人不禁反思，當社會案件發生時，社群網路充斥各種譴責言論，但當危險、求救訊號真實發生在日常時，人是否會因尷尬、怕麻煩選擇忽視。「鍵盤關心、現實逃避」的心理，讓大眾在現實中反而成了冷漠的「共犯」，甚至對受害者造成嚴重的二次傷害。
影片裡出現大量密集、眼神呆滯的「灰色鴿子」，導演團隊在幕後訪談中透露，地鐵站的鴿子在歐美常給人盲目、隨波逐流的感覺，這正是用來諷刺身邊冷眼旁觀、對危險視而不見的「冷漠社會大眾」，每個人都可能是這場悲劇的默許者。
導演表示片中女主角在外型上刻意設計得非常普通，甚至在官方美術設定集裡，她的名字就直接被標註為 「Jane Doe」（在歐美專指身分不明的女性或無名氏）。導演團隊解釋，這代表著任何人都可能成為受害者，這不是特定家庭的悲劇，而是每個人身邊都可能發生的日常。
打破只防陌生人觀念 兒福團體：家長傾聽與信任是關鍵
影片中也深刻描繪了當受害兒童向家人求助時，對方因冷漠、恐懼、羞恥或不知所措，反而質疑孩子的真實畫面，再次反映出孩童求救時的困境。臺灣兒少權益團體呼籲，當孩子主動提及「某個人讓我感覺不舒服」時，家長的傾聽與絕對信任至關重要。
若第一時間出現「你是不是亂說」、「一定是你去招惹別人」等質疑語氣，往往會造成二次傷害，讓孩子因為恐懼而永遠閉上嘴巴。正如前述衛福部統計所呈現的，兒少性侵害案件有超過八成其實是「熟人所為」。因此，兒福團體近年也極力打破「只防陌生人」的傳統觀念，轉而倡導更全面的身體自主權教育。