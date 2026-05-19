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立法院今（19）日將針對總統賴清德彈劾案進行投票，不過由於彈劾門檻需經過全體2/3立委決議，藍白黨團人數加總也無法達到，預料彈劾不會通過。國民黨團總召傅崐萁表示，這是歷史的紀錄，國會投票贊成彈劾的多還是反對的多？這是對賴清德兩年成績單的烙印；書記長林沛祥則表示，不能不做吧，台灣民主走到現在，第一次出現選票獨裁，所以這次彈劾案重點是表態，認為現在至少有60%的民意，不認同這樣的作為。藍白黨團去年12月24日連袂宣布，將對總統賴清德提出彈劾案，隨後啟動彈劾程序，並在今年1月21、22日進行第一次全院委員會審查，邀請被彈劾人賴清德說明，然而賴清德並未出席。後來立法院朝野黨團協商達成共識，同意在5月19日上午10時舉行記名投票。根據《憲法增修條文》第4條規定，立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員2/3以上之決議（即76席），才可聲請司法院大法官審理。現行立院總席次113席，其中國民黨52席、民進黨51席、民眾黨8席、無黨籍2席。藍白即便全數席次相加後仍未達2/3，彈劾不成立機率相當大。國民黨團總召傅崐萁說，今天是520前夕，今天是1996年人民直選總統後，第一次對總統進行彈劾案，這是歷史的紀錄，也是當今人民對相關國家施政的表現，最直接行使民權，就在今天的這個彈劾案。傅崐萁說，在國會投票之後，得票的多寡，是贊成彈劾的多？還是反對彈劾的多？這就是賴清德這兩年的成績單，會有一個非常清楚的烙印，讓全國國人能夠看到，這兩年對整個國家安全、經濟發展、百工百業、對觀光、服務業、所有產業，是不是能夠安居樂業？今天會做一個非常清楚的表態。國民黨團書記長林沛祥受訪時說，他們遇到一個昨是今非的總統，天天法規變來變去，對外交真的是無能，對內就是蠻橫，這樣的總統、主動毀憲亂政的總統，必須讓他歷史留名。