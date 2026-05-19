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美國總統川普結束北京「川習會」後，接受媒體專訪談及台灣議題，表示不希望看到台灣走向獨立，並透露美方很快會就對台軍售案作出決定，引發各界關注。對此，總統賴清德週日晚間透過臉書發文，強調捍衛中華民國現狀，沒有台獨的問題。民眾黨立院黨團總召陳清龍今（19）日砲轟，整天創造新名詞，台獨意涵一變再變，是為了騙選票。明天是賴清德就任總統2週年，民眾黨立院黨團在520前夕舉行「四大支柱？四大皆空！」記者會，細數賴政府任內跳票政績，並受訪。媒體問明天就是520，會不會希望賴總統可能清楚說明一下台獨的立場，以及他的兩岸政策？陳清龍回應說，賴清德自詡為務實的台獨工作者。 那這2天他對臺獨啊，原來說台獨是沒有問題的，現在說也沒有台獨問題，民進黨長期在兩岸的議題進退詞句為了騙選票大玩文字的遊戲。陳清龍說，整天創造新名詞，台獨意涵一變再變，與其整天在意識形態裡面打轉，不如好好地把對人民的承諾的事情做好，這才是一個總統該做的一個事情。