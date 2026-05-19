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▲阿信（左）和蔡依林（右）曾在演唱會上合唱〈今天你要嫁給我〉。（圖／相信音樂提供）

▲蔡依林（右）與五月天阿信（左）因社群互動與同台的親密感，粉絲曾想像他們交往，還列出「10大證據」。（圖／翻攝自五月天阿信臉書）

▲五月天阿信出道多年來，感情生活低調，格外引人好奇。近日網友傳他和助理「表妹」祕婚，相信音樂已否認。（圖／翻攝自五月天阿信臉書）

五月天主唱阿信被網友在Threads上發布保單資料，稱他的高額保單受益人欄位出現助理「表妹」洪琬棋名字，且關係欄還標註「妻子」，引發熱烈討論，相信音樂已稱是不實消息。過去阿信曾被粉絲懷疑在IG留言和蔡依林（Jolin）傳情、被敲碗「在一起」，去年在台北大巨蛋開唱，更被蔡康永逼問：「最近有談戀愛嗎？」阿信出道多年來感情生活非常低調，格外引人好奇，不只蔡康永曾當眾追問，粉絲對於他一些小舉動更充滿聯想。譬如他和蔡依林在IG上的互動，粉絲一直覺得十分曖昧，就像蔡依林曾在IG上曬出自己的笑臉照，阿信卻回覆閃電與「嘟嘴親吻」的表情符號，相當耐人尋味，網友甚至曾列出他們交往的「10大證據」。這些證據包括：阿信和蔡依林常關注彼此動態，有次阿信秀出藝人們祝五月天生日的PO文，並寫道：「少了一位重要女孩」，被認為就在指蔡依林。還有阿信曾在凌晨邀臉書上的網友來聊天，某人直接問道：「你敢把久令（Jolin）拉出來聊嗎？」阿信回覆：「她在睡美容覺了，不要吵她。」就和蔡依林經紀人受訪時，透露過她的生活作息時間，剛好不謀而合。而阿信曾在微博寫道：「『我在你熟睡時開了一場演唱會』巴黎並不浪漫，如果你問我。只是你不曾問我這個問題。」有阿信的粉絲回應：「歐巴說：巴黎如果浪漫，那也許是某個誰的某顆心，與你同在。」蔡依林竟然點讚，被粉絲認為是隔空傳送情意。有回林宥嘉在自己的官方網站上發布了宵夜的照片，阿信就留言寫道：「抱歉我不能吃你的宵夜，我要吃 Jolin公主的翻糖蛋糕了」此段留言迅速讓粉絲激動熱議，對於阿信和蔡依林的「交往」更是深信不疑，相信音樂則只簡短回覆：「不是。」打槍所有傳聞。其實阿信的感情動向，不僅粉絲們關心，連蔡康永都曾在演唱會上當眾追問。去年五月天在台北大巨蛋舉辦《回到那一天》巡演，阿信開心稱站在面前的蔡康永是「我最愛的主持人」，不料蔡康永馬上問道：「最近有談戀愛嗎？」觀眾瞬間爆笑。阿信見招拆招，說道：「看到歌迷這麼可愛，就有談戀愛的感覺啊。」稱自己不像以前上蔡康永與小S主持的《康熙來了》，是開開心心上節目、屁滾尿流下通告，用幽默化解辛辣的提問。