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國人主食須嚴管 「各國米」邊境皆採監視查驗

▲日本鮮藍莓檢出禁用農藥，食藥署邊境攔截，總計1.2公斤須全數退運或銷毀。（圖／食藥署提供）

日本鮮藍莓農藥超標 食藥署邊境攔截1.2公斤

食藥署今（19）日公布邊境查驗不合格品項，此次輸入業者「關山穀堡實業有限公司」報驗的越南黑糙米檢出殘留農藥不合格，總計7萬5000公斤需在邊境退運或銷毀。食藥署今日公布邊境查驗不合格品項，包括越南進口的「黑糙米」、日本進口的「鮮哈密瓜」、「鮮藍莓」；中國進口「冷凍豌豆苗」、義大利進口「新鮮茴香頭」、中國進口「薄荷」、「小茴香」等農藥殘留不符合規定；另外中國進口的中國大陸出口「茉莉陳皮茯苓茶」則被檢出農藥殘留含量、漂白劑含量不符規定，需退運或銷毀。食藥署表示，此次由輸入業者「關山穀堡實業有限公司」報驗的越南黑糙米，檢出殘留農藥歐索林酸0.04ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑歐索林酸為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.02ppm，此批越南的黑糙米7萬5000公斤在邊境必須退運或銷毀。食藥署針對「關山穀堡實業有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。食藥署統計，從去年11月11日至今年5月11日止，受理越南的糙米近半年報驗38批、檢驗不合格7批，不合格率18.4%，檢驗不合格原因為農藥殘留不合格。食藥署說明，自104年1月1日起，在邊境針對「米」採監視查驗，抽驗比例為100%；而因應米為國人主食，與農政單位協調各國米在邊境採監視查驗，檢驗率100%。另外，由「上佳水果有限公司」報驗的日本鮮藍莓，檢出殘留農藥派本克0.06 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑派本克為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.01ppm，此批1.2公斤日本的鮮藍莓須在邊境退運或銷毀。食藥署表示，針對「上佳水果有限公司」在邊境維持逐批查驗，抽驗比例為100%。食藥署統計，自去年11月11日至今年5月11日止，受理日本的鮮藍莓近半年報驗109批，檢驗不合格5批、不合格率4.6%，檢驗不合格原因為農藥殘留不合格。