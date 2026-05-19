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高鐵：加開92班次 5/21凌晨起開放購票

延後收班車次： 疏運期間共有5班延後收班車次（晚間12時後抵達端點站），均配置2節自由座車廂（11-12節）。搭乘旅客需自行留意深夜到站後的接駁交通。

擴大區間自由座運能： 針對台中以北尖峰時段，行駛於「南港-台中」的區間車次將擴大配置9節自由座車廂，且沿途各站皆停。 南下時段： 6/18（四）16~20時、6/19（五）9~11時、6/21（日）16~21時、6/22（一）17~19時（每整點25分南港站發車）。 北上時段： 6/21（日）13:00~22:40（每整點04分台中站發車），以及21時51分發車班次。



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鐵：首日訂票完成超過7萬張 5/20開放花東實名制

端午連假即將到來，台灣高鐵與台鐵公司今（19）日公布運能規劃與最新訂票概況。高鐵將在5月21日凌晨起開放購票，台鐵則已在今日零時起開賣，首日已售出7萬張車票。台灣高鐵自6月18日（四）至6月22日（一）規劃為期5天的端午假期疏運，加開92班次列車（南下41班、北上51班），總計提供915班次的旅運服務，將在5/21（四）凌晨零時起，開放訂票，可透過網路訂票系統、高鐵合作之便利商店及「T- EX行動購票」App，或於各車站售票窗口及自動售票機。台鐵公司已於今日（19日）零時起，開放端午節連續假期（6月18日至6月22日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票。截至今日上午9時止，總計完成6萬6,378筆、7萬3,699張訂票。目前各時段仍有餘位。完成訂票後須於2日內（含訂票當日）至各車站或便利超商取票，或利用線上系統付款。逾期未取之車票將於5月21日上午9時重新釋出。另6月18日、19日及21日加開之實名制列車，將於5月20日（星期三）0時起開放訂票。凡設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民，可多加利用。