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近期金管會提出「百年家族信託」政策方向，能否打破家族傳承常見「富不過三代」的魔咒，引發市場高度關注。安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長林志翔今（19）日指出，後續有待財政部的正式解釋令內容公布為準，安永家族辦公室對於百年家族信託政策方向抱持正面態度，若希望制度未來能長期穩定發展，有6大面向值得進一步釐清與思考，建構家族企業傳承的「最優解」，進一步成為台灣發展亞洲資產管理中心的重要基石。安永家族辦公室副總經理張啓晉表示，在全球成熟資本市場中，信託制度長期扮演家族財富傳承的重要角色。尤其英美法系國家中，許多百年家族企業能突破「富不過三代」困境，背後關鍵之一，便是透過長期家族信託進行制度化安排。台灣多數家族企業仍高度依賴個人持股與自然人繼承模式，容易在代際移轉過程中面臨股權分散、經營權衝突、遺產稅負擔及家族治理失衡等問題。若能逐步建立百年家族信託制度，將可吸引更多高資產家族把資產留在台灣，提升台灣資產管理產業國際能見度，與新加坡與香港國際金融中心比肩而立。林志翔認為，後續有待財政部的正式解釋令內容公布為準，但若希望制度未來能長期穩定發展，有6大面向值得進一步釐清與思考，包括境外信託的適用可能性、既有信託的銜接機制、信託終止時的稅務處理、認定與監督機制的建立、發展專營信託公司空間及強化法律明確性與制度安定性。他表示，未來若符合財政部所訂「信託存續期間無涉贈與或繼承」條件者，其適用範圍是否包含境外信託，將是高資產家族高度關注議題。目前許多台灣高資產家族已設立境外信託架構，尤其以新加坡、香港及部分離岸法域較為常見。若境外信託亦能在符合一定條件下納入適用，可望提升台灣制度國際競爭力。目前已成立的家族信託，若原始條件未完全符合新制度要求，是否得透過修改信託契約方式調整適用，亦為重要實務問題。林志翔指出，許多高資產家族早於數年前即已進行信託規劃，但當時制度設計未必以「百年家族信託」為目標。若未來允許透過契約修訂方式補正條件，將有助於既有信託架構順利接軌新制度，也可避免市場出現大量重複設立信託或重組信託的成本 。雖然「信託存續期間不超過100年」作為可能條件之一，但信託終止時的稅務處理，仍有待更進一步明確化。他舉例而言，若家族於信託成立時移轉價值新台幣10億元的上市公司股權，經百年經營後，信託終止時資產價值已增至100億元，其中90億元未實現資本利得，於返還受益人時究竟屬免稅或應稅，將直接影響制度設計與客戶長期規劃意願。由誰認定百年家族信託於成立時及存續期間均符合免稅要件，亦是制度核心之一。林志翔例如受託人是否具獨立性、委託人是否仍保有實質控制權、信託是否遭受不當干預、是否仍符合財政部所要求的實質移轉條件等。未來究竟由會計師、律師、受託機構、主管機關或其他第三方專業機構負責認定與監督，值得進一步建立制度化機制。百年家族信託制度能否長期穩健運作，受託機構的角色同樣至關重要。綜觀新加坡、香港等地信託實務，常見由專營信託公司為高資產家族提供獨立且客製化的信託服務；反觀台灣現況，信託服務仍集中於銀行兼營，專營信託公司的發展極為受限，且相關設立門檻極高，因此，研議放寬設立門檻，評估其發展空間以建立更完善的法制環境，值得探討。從高資產客戶、受託機構及家族辦公室角度觀察，市場最重視的，始終是法律明確性與制度安定性，但唯有在法規具備可預測性前提下，高資產家族才敢進行跨世代、長期間的資產安排；金融機構與專業顧問亦才能長期投入相關產品設計、人才培育與市場推廣。林志翔強調，台灣若能成功建立具國際競爭力之百年家族信託制度，將不只是稅務制度調整，更代表台灣正式從「財富累積時代」，邁向「家族治理與永續傳承時代」，也將是臺灣成為亞洲資產管理中心的重要一步。