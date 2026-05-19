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台中市長盧秀燕今建議總統賴清德，親自說明台灣不會宣布獨立、以黨主席身分刪除民進黨台獨黨綱。民進黨台中市議員黃守達反問，去年國慶晚會，盧秀燕才說「善良、團結、勇敢的台灣是立國的精神」，如今是反對「中華民國台灣是主權獨立國家」的說法嗎？民進黨立場是 《台灣前途決議文》，主張任何有關獨立現狀的更動，都須經由台灣全體住民以公民投票決定，盧秀燕不懂民進黨沒關係，可以請教民進黨議員。盧秀燕今（19）日表示，為了台灣安全，她要建議賴總統3件事，包括親自說明台灣不會宣布獨立、以民進黨黨主席身分刪除台獨黨綱、守護中華民國要真心誠意。黃守達立即在社群媒體回問，盧秀燕是否反對「中華民國台灣是主權獨立國家」的說法？如果不反對，還要求總統宣布不會獨立，就是在配合境外敵對勢力傷害國家主權。黃守達說，民進黨的立場是 《台灣前途決議文》，這是1999年全代會會議中通過的一項文件。決議文清楚主張，台灣是主權獨立國家，任何有關獨立現狀的更動，都必須經由台灣全體住民以公民投票方式決定。盧秀燕不懂民進黨沒關係，可以請教民進黨議員。至於盧秀燕說，守護中華民國台灣要真心誠意，黃守達認為，守護憲法、守護國土更應如此。面對國民黨立委在國會破壞憲法體制，甚至大砍國防特別預算4千多億，盧市長這麼在乎中華民國台灣，應從勸阻同黨立委做起。去年國慶晚會，盧秀燕曾說「中華民國就是我們的國家」「善良、團結、勇敢的台灣是立國的精神」，面對暴政威脅，請盧秀燕別忘記自己說過的話、別忘記善良，更別忘了團結，要勇敢守護自己的國家。民進黨台中市黨團總召周永鴻直言，盧秀燕根本不了解民進黨黨綱的真正內容，他很樂意送盧市長一本民進黨黨綱，請她好好讀完再來評論。同時不要再說一套做一套。一邊批評賴清德總統、要求總統賴清德表態不獨立，自己卻從來沒有真正捍衛過中華民國，放任自己的人馬在立法院砍國防預算、擋軍購案。