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▲賈靜雯（左2）的表妹Vivienne（前排右2），是台北知名蔬食餐廳「小小樹食」的老闆娘。（圖／翻攝自衛斯理IG@wes69chia）

台北知名蔬食餐廳「小小樹食」近年深受不少藝人與網美喜愛，不只餐點精緻，店內氛圍也相當有質感，更是獲得米其林綠星、必比登雙重認證，而近日有網友挖出，小小樹食的老闆娘Vivienne（曹詩薇）不僅外型亮眼、氣質出眾，更意外發現她的真實身分，竟是藝人賈靜雯的表妹，消息曝光後立刻掀起討論。而這次引發話題的照片，其實是由賈靜雯弟弟衛斯理在IG的分享，衛斯理本名賈子宸，過去也曾活躍演藝圈，因此貼文曝光後很快吸引大量網友關注，由於照片中的美女老闆娘與賈靜雯五官神韻有幾分相似，也讓不少人驚呼：「原來真的是一家人！」從曝光畫面中可見，老闆娘不僅擁有纖細身材與精緻五官，整體氣質也相當有明星感，不少網友第一眼看到時，甚至誤以為是哪位藝人或模特兒，貼文曝光後，留言區瞬間湧入大量網友朝聖，紛紛驚呼：「顏值太高了吧」、「難怪有明星感」、「基因真的超強」。近年來，小小樹食在台北蔬食圈人氣相當高，不少藝人與KOL都曾朝聖打卡，餐廳主打精緻蔬食與健康料理，加上裝潢風格時尚，因此吸引許多年輕族群喜愛。如今隨著老闆娘身分曝光，也讓餐廳話題度再度飆升，不少網友甚至笑說：「現在連老闆娘都變招牌了。」消息在社群平台延燒後，也吸引不少人開始搜尋相關資訊，甚至有人開玩笑表示「想去吃飯順便看老闆娘」，而許多網友除了討論顏值外，也稱讚她兼具氣質與事業能力，認為不只外型亮眼，能把品牌經營成知名餐廳同樣相當厲害。