韓國實力派演員朴恩斌繼《非常律師禹英禑》、《無人島的Diva》後，推出Netflix全新奇幻動作喜劇《超能路人甲》，攜手車銀優、崔代勳、林成宰一起化身超能力者對抗惡勢力。她近日與導演劉仁植接受台灣媒體訪問，透露飾演擁有「瞬間移動」能力的殷彩馜，超能力卻被工作人員笑稱是「CP值最低、最廢的一個」，因為畫面上只是一秒鐘的移動，劇組實際轉場卻往往要花上6個小時，不過，導演卻大讚她的能力與責任感令人敬佩，直言：「相信不管把什麼角色交給朴恩斌，她都能完成。」
朴恩斌《路人甲》瞬間移動 被虧是CP值最爛能力
朴恩斌在《超能路人甲》中飾演海城市知名餐廳「大手飯店」老闆的孫女殷彩馜，個性直來直往、說話不拐彎抹角，因此被居民取了「瘋狗」的外號，但她其實比誰都更有責任感。某天，殷彩馜意外獲得「瞬間移動」的超能力，從一開始的不知所措，到逐漸接受這份改變，並憑藉樂觀又不服輸的個性，展開一場意想不到的冒險。
雖然角色能夠瞬間移動，但拍攝過程一點也不輕鬆，朴恩斌笑說，劇中看似只是「咻」一下就換到另一個地點，實際上劇組每次轉場往往要花上6個小時，一個月內跑遍各大景點，讓工作人員忍不住吐槽這根本是「CP值最低的超能力」。
劇中還有一場殷彩馜喝錯咖啡、能力失控，在全國各地不停亂移動的戲份，拍攝時是結合實景與搭滿LED螢幕的攝影棚交錯完成。導演劉仁植原本輕描淡寫對朴恩斌說：「每一秒換一個反應就好。」讓她當場傻眼。雖然挑戰不小，最終仍順利完成這場高難度演出。除此之外，她也為了劇情親自駕駛堆土機，花了3天完成拍攝，直呼這次經驗相當難得，也讓她很有成就感。
《超能路人甲》劇情介紹
《超能路人甲》是一部背景設定在1999年的動作冒險喜劇。故事描述在千禧年前夕，末日傳言鬧得人心惶惶，一群住在同個社區、原本毫不起眼的「路人甲」，意外獲得超能力，並被迫組隊對抗企圖破壞世界和平的反派勢力。
《超能路人甲》收看平台、連結
類 型：動作、喜劇、奇幻、線上看連結
導 演：劉仁植
編 劇：許多仲
語 言：韓文
集 數：8（總片長562分鐘（9小時22分鐘）
主 演：朴恩斌、車銀優、崔代勳、林成宰、金海淑、孫賢周
開播日：2026年5月15日
收 看：Netflix
線上看：https://www.netflix.com/tw/title/81948067
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朴恩斌在《超能路人甲》中飾演海城市知名餐廳「大手飯店」老闆的孫女殷彩馜，個性直來直往、說話不拐彎抹角，因此被居民取了「瘋狗」的外號，但她其實比誰都更有責任感。某天，殷彩馜意外獲得「瞬間移動」的超能力，從一開始的不知所措，到逐漸接受這份改變，並憑藉樂觀又不服輸的個性，展開一場意想不到的冒險。
雖然角色能夠瞬間移動，但拍攝過程一點也不輕鬆，朴恩斌笑說，劇中看似只是「咻」一下就換到另一個地點，實際上劇組每次轉場往往要花上6個小時，一個月內跑遍各大景點，讓工作人員忍不住吐槽這根本是「CP值最低的超能力」。
劇中還有一場殷彩馜喝錯咖啡、能力失控，在全國各地不停亂移動的戲份，拍攝時是結合實景與搭滿LED螢幕的攝影棚交錯完成。導演劉仁植原本輕描淡寫對朴恩斌說：「每一秒換一個反應就好。」讓她當場傻眼。雖然挑戰不小，最終仍順利完成這場高難度演出。除此之外，她也為了劇情親自駕駛堆土機，花了3天完成拍攝，直呼這次經驗相當難得，也讓她很有成就感。
《超能路人甲》劇情介紹
《超能路人甲》是一部背景設定在1999年的動作冒險喜劇。故事描述在千禧年前夕，末日傳言鬧得人心惶惶，一群住在同個社區、原本毫不起眼的「路人甲」，意外獲得超能力，並被迫組隊對抗企圖破壞世界和平的反派勢力。
《超能路人甲》收看平台、連結
類 型：動作、喜劇、奇幻、線上看連結
導 演：劉仁植
編 劇：許多仲
語 言：韓文
集 數：8（總片長562分鐘（9小時22分鐘）
主 演：朴恩斌、車銀優、崔代勳、林成宰、金海淑、孫賢周
開播日：2026年5月15日
收 看：Netflix
線上看：https://www.netflix.com/tw/title/81948067