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男子地下室清潔滅鼠遭咬 近1個月後出現症狀

市府急啟防疫 謝國樑：不要徒手抓老鼠

廟口夜市全面清消 環保局清出600噸廢棄物

市府設捕鼠籠追查 接觸者目前均無異狀

基隆市驚爆漢他病毒病例！一名40多歲男子日前在基隆工作時，因協助清潔地下室環境，主動滅鼠過程中遭老鼠咬傷，約近1個月後陸續出現發燒、發冷、食慾不振等症狀，就醫後遭醫院通報疑似感染漢他病毒。基隆市政府接獲消息後緊急啟動防疫措施，市長謝國樑也親上火線說明最新狀況，強調目前個案恢復良好，且漢他病毒「不會人傳人」，呼籲民眾不必過度恐慌。基隆市衛生局長張賢政表示，該名男子設籍新北市，但在基隆工作，4月7日時於職場地下室、靠近停車場區域協助清潔時發現老鼠，因主動協助滅鼠，不慎遭老鼠咬傷。事後職場第一時間即捕獲該隻老鼠，並立即展開環境清消與滅鼠工作。張賢政指出，男子在5月2日開始出現發燒、發冷、食慾不振與倦怠等輕微症狀，後續前往外縣市醫院就醫。由於醫院警覺性高，即使症狀不算嚴重，仍於5月7日至8日間主動通報並安排檢驗，市府則於18日獲知疑似漢他病毒結果。謝國樑表示，市府在接獲通報後，第一時間即啟動跨局處防疫應變，衛生局、環保局同步加強周邊環境清消與滅鼠工作。他強調，目前個案恢復狀況良好，預計近期就可出院，而疫調與最終確診資訊仍待中央統一公布。謝國樑也特別提醒市民，漢他病毒主要透過老鼠咬傷或接觸老鼠排泄物傳播，不會人傳人，「請大家不要自行徒手滅鼠」，若發現鼠患可立即通報1999，由專業單位協助處理，市府也會用最快速度去協助消毒及滅鼠等相關工作。基隆市環保局長馬仲豪指出，其實早在今年3月起，基隆市就已全面強化主要幹道與夜市周邊環境清潔，透過降低老鼠的食物來源，也是很有效的方法之一。目前已累積清掃超過500公里道路、清出近600噸廢棄物，接下來也會持續進行加強清潔。衛生局也透露，4月底、5月初便已針對基隆廟口、夜市攤商、港區與醫療院所進行防鼠衛教與警示通知，包括教導業者使用1比9高濃度漂白水處理鼠類排泄物，並提醒醫院提高漢他病毒警覺。事件曝光後，環保局19日更再度前往廟口與夜市周邊加強清桶、水溝清理與投藥作業，現場也確實發現老鼠蹤跡。張賢政指出，市府目前已依疾病管制署標準流程，在個案工作場所周邊設置捕鼠籠，將連續3天進行監測與更換，一旦捕獲鼠隻，也將送驗進一步檢測。張賢政也強調，從目前疫調結果來看，無論是職場接觸者或居住接觸者，在近1個半月內都沒有出現相關症狀，顯示並未發生人傳人情況。不過他仍提醒，若民眾曾遭老鼠咬傷，或接觸鼠類排泄物後出現身體不適，務必主動告知醫師相關接觸史，以利及早診斷。