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總統賴清德520就職兩週年，行政院長卓榮泰今（19）日特別召開「520記者會」，細數這兩年來政績，並預告將實行的新措施，同時間立法院正在進行藍白聯手的彈劾總統賴清德投票。對此卓榮泰接受媒體聯訪時稱，立院正在上演一齣「罷免大戲」，總統賴清德跟行政院卻在做國家應該做的大事，希望今日之後彈劾失敗，朝野之間能夠否極泰來，並提及過去藍白封殺中選會人事，對其內心傷痛，坦言「我個人實在無法釋懷」。卓榮泰今日召開記者會被媒體問及軍購，對此說明一定會在《憲法》跟《預算法》的規定底下進行，依照正常程序，就是再提特別條例與預算；做任何形式的追加；最後則是用年度的公務預算，三個方式都有其考量之處，在內容、條件、效率與時程上，找出一個對國家最需要，這是政府的原則。卓榮泰也提及過去行政院八次覆議與六次釋憲，這些都是被動提出的，要不是有違反憲政體制、破壞財政紀律、違反侵犯國家安全，以及不經民主程序的法案，如果破壞了憲政體制，這不是任何一個行政院長該去承擔的，甚至任何一個行政院長應該捍衛的國家憲政體制。如果嚴重破壞財政紀律，那責任在行政院，受苦的是國人大眾，這絕對不允許。卓榮泰說，更嚴重的是，如果是侵犯了國家安全，讓國家的門戶洞開，那國家將不成國。再者，如果沒有經過民主程序的討論，在立法院裡面，粗暴的用逕付二讀方式，或表決時拿出來一張紙張，反對的不知道、連贊成的都不知道內容，這種立法品質，行政院如何執行？卓榮泰也提到，今天立院演一齣罷免大戲、政院做國家大事，而總統賴清德與行政院在做國家應該做的大事，所以誠切的希望，今日彈劾失敗以後，朝野之間能夠否極泰來，繼續推動和解共生，繼續尋求最大的共識。卓榮泰特別提到，中選會人事案對自己的內心傷痛，「像中選會這樣的結果，我個人實在無法釋懷」，即便如此還是重新提出了中選會三人的名單，希望能夠同意。現在也積極的在商請專業的人士，能夠同意列為通傳會的人選名單，但是非常困難，大家看到國會這種結構都非常困難，「但是我們還是努力不懈，希望朝和解共生的方式來前進」。