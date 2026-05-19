應中國國家主席習近平邀請，緊跟在「川習會」之後，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也將於19日至20日赴中進行國是訪問。出發前夕，蒲亭發表視訊談話，形容當前中俄關係達到了前所未有的水準，並在涉及「捍衛主權」、「國家統一」的2國核心利益問題上相互支持。
根據中國官媒《新華社》報導，蒲亭在談話中表示，中俄積極發展2國在政治、經濟、防務等領域的聯繫，同時擴大人文交流，鼓勵民間往來，共同致力於深化雙邊合作，推進兩國各領域發展的事業。
蒲亭強調，俄羅斯與中國協調一致、共同維護國際法和《聯合國憲章》條款的完整性、整體性和相互關聯性，並在聯合國、上海合作組織、金磚國家及其它多邊機構保持積極協作，為解決全球及地區緊迫問題作出重要貢獻。
蒲亭宣稱，定期互訪並舉行元首會晤，是中俄共同發展2國全方位關係、釋放無限潛力重要且不可或缺的一部分，中俄友誼不針對第三方，而是追求和平與共同繁榮。
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蒲亭強調，俄羅斯與中國協調一致、共同維護國際法和《聯合國憲章》條款的完整性、整體性和相互關聯性，並在聯合國、上海合作組織、金磚國家及其它多邊機構保持積極協作，為解決全球及地區緊迫問題作出重要貢獻。
蒲亭宣稱，定期互訪並舉行元首會晤，是中俄共同發展2國全方位關係、釋放無限潛力重要且不可或缺的一部分，中俄友誼不針對第三方，而是追求和平與共同繁榮。
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