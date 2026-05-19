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立法院今（19）日針對總統賴清德彈劾案進行投票，藍白同意彈劾56票、民進黨反對彈劾50票、不過由於彈劾門檻需經過全體2/3立委決議，也就是至少要76票才可進入下一階段，聲請司法院大法官審理，所以總統賴清德彈劾案正式失敗。藍白黨團去年12月24日連袂宣布，將對總統賴清德提出彈劾案，隨後啟動彈劾程序，並在今年1月21、22日進行第一次全院委員會審查，邀請被彈劾人賴清德說明，然而賴清德並未出席。後來立法院朝野黨團協商達成共識，同意在5月19日上午10時舉行記名投票。今天投票過程中，立法院長韓國瑜並未到院、副院長江啟臣、藍委陳玉珍、無黨籍立委陳超明沒投票，另外藍委廖偉翔、綠委郭昱晴、白委陳昭姿3人到日內瓦參加世界衛生大會（WHA）相關外交行程，共計7人未領票。根據《憲法增修條文》第4條規定，立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員2/3以上之決議（即76席），才可聲請司法院大法官審理。現行立院總席次113席，其中國民黨52席、民進黨51席、民眾黨8席、無黨籍2席。藍白即便全數席次相加、扣除立法院正副院長也僅60席，距離彈劾達標門檻76席仍有16席的空缺，彈劾不成立機率本就相當高。不過國民黨團總召傅崐萁會前受訪時曾表示，在國會投票之後，得票的多寡，是贊成彈劾的多？還是反對彈劾的多？這就是賴清德這兩年的成績單，會有一個非常清楚的烙印，而這也是1996年總統直選後首次對總統進行彈劾案，這是歷史的紀錄。