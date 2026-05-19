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有媒體報導，國民黨輔選人士直言，國民黨主席鄭麗文「令不出黨中央」，年底縣市長選舉，現有席次絕對掉3席以上。對此，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今（19）日受訪時表示，若政黨沒辦法團結，成績都不會太好，他也諷刺鄭麗文立場轉變，但民進黨尊重，「祝福中國國民黨有這麼寶貝的一個黨主席」。媒體報導，鄭麗文上任半年多來，其顯著的親中路線讓黨內親美派感到焦慮，近來最明顯的就是在軍購立場，台中市長盧秀燕與前國民黨主席朱立倫系統，都或明或暗的公開挑戰鄭中央的路線問題，而國民黨輔選人士直言，鄭麗文令不出黨中央，年底縣市長選舉，現有席次絕對掉3席以上。莊瑞雄、書記長范雲、立委蔡易餘上午召開輿情回應記者會。莊瑞雄表示，國民黨到底會掉幾席，是國民黨本身內亂，例如，民進黨在嘉義就很團結，相信嘉義會選得很好，值得期待；至於國民黨在其他縣市，如彰化、宜蘭等，任何一個政黨，若沒辦法團結一致對外拚戰，成績都不會太好。至於鄭麗文是否令不出黨中央，莊瑞雄直言，他們也不知道，但對於鄭麗文在當國民黨的黨主席，他相信會造成國民黨很大的衝擊；他提到，鄭麗文過去在民進黨裡是喊打喊殺的，一直要消滅國民黨邪惡、長期執政的政黨，如今立場從「獨」，轉為「一中」、「統」，民進黨都覺得錯愕，國民黨怎麼會不覺得錯愕？不過，莊瑞雄也說，民進黨表示尊重，畢竟人家是最大在野黨的黨主席，不用過度的說三道四，「祝福中國國民黨有這麼寶貝的一個黨主席」。