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批鄭麗文把兩岸關係當交易：政治判斷脫離現實

國民黨主席鄭麗文和黨內戰鬥藍領袖趙少康近期連日隔空互嗆。對此，媒體人韋安昨（18）日直言，如同趙少康所說的，他也認為如果藍營候選人再不跟黨中央、鄭麗文切割，年底恐怕兵敗如山倒，現在已經是五月中下，他要預告所有候選人趕快在六月底前跳船，還是要跟著鄭麗文衝向漩渦、礁岩？韋安昨發影片指出，他三月份就說過，如果參選縣市長或縣市議員的藍營政治人物再不跟黨中央切割，年底選舉將會非常困難。鄭少康也要黨團別管黨中央了，地方參選人把年底選舉選好才最重要，要大家趕快跳船。韋安表示，原本大贏的縣市民調現在都往下掉，黨中央不用檢討嗎？李四川在新北市原本還贏蘇巧慧很多，但《民調雲》最新結果卻顯示，李四川到了五月只贏蘇巧慧0.8個百分點！還有高雄，賴瑞隆正式提名後，最新上報民調顯示，賴瑞隆已經反超柯志恩。以整體趨勢而言，新北、高雄基本上就是綠長藍降，最重要的原因就是軍購議題！韋安認為，國民黨在軍購上搞得烏煙瘴氣，鄭麗文還說黨版是主流意見，大家相信嗎？和社會民意對撞的結果，就是讓中間選民無法認同，認為國民黨反對國防。鄭麗文還說，搞定北京、華盛頓，大家選舉就好選了，講這種話不只是失言，而是政治判斷已經脫離現實，且思維上已有點問題，卻沒有病識感！把兩岸關係講得像是私人交易，已經嚴重背離民意，並連累整個藍營的年底選情。