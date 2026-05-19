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蓋茲基金會清空微軟股票的原因

蓋茲基金會是全球最大的慈善基金會

微軟（Microsoft）共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與微軟劃清界線？根據美國證券交易委員會資料，蓋茲基金會上週已將其信託基金持有的微軟股票全數清空，消息曝光引發關注，讓外媒直呼不可思議。不過，蓋茲基金會其實自2023年就開始著手減持微軟股票，主要是出於基金管理的現實需求，而非情感因素。綜合外媒報導，蓋茲基金會過去曾高度集中持有微軟股票，在最高峰時，微軟股票占基金會整體持股高達27％。不過，蓋茲基金會自2023年便開始減持微軟股票，去年第一季時仍持有約2850萬股微軟股票，到了去年底時就僅剩770萬股，而上週再將這最後的770萬股全數出清，變現約32億美元。負責管理蓋茲基金會信託資產的Cascade Asset Management Company，未回應媒體置評請求。不過外媒分析蓋茲基金會如此操作的主要原因有三，首先是持股過度集中本就存在風險，蓋茲基金會的宗旨是推動慈善工作，而非保持與微軟的情感聯繫；其次，微軟股價近年大幅上漲，雖然跟其他科技股比起來估值並未過高，但逢高適度減碼是務實的投資組合管理方式。最後，蓋茲基金會每年須撥出數百億美元的慈善捐款與支出，需要充足流動性，而集中持有單一股票，難以有效支撐這樣的資金需求。蓋茲基金會是全球最大的慈善基金會，自成立以來已支出超過1100億美元，資助全球疫苗接種、教育計畫、女性健康等多項倡議。該組織近年也持續擴大捐助規模，去年發放85億美元，今年則承諾將發出90億美元。基金會在2025年曾宣布將於2045年結束運作，比爾蓋茲也承諾，會在這20年內透過基金會捐出2000億美元，幾乎等於他全部的個人財富。比爾蓋茲當時表示，「世界上有太多急迫問題需要解決，我無法繼續保留那些原本可以用來幫助人們的資源。因此，我決定比原先規劃更快地把財富回饋社會」。