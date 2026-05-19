我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹市長高虹安身背2件司法案都已經二審宣判，其中誣告案二審宣判6個月有期徒刑，因無法易科罰金，三審若維持原判恐影響高虹安連任之路。立法院內政委員將於下周進行朝野協商，民眾黨將提再修正動議，藍營傾向支持民眾黨版本，由於民眾黨版本提出「易刑處分者」可恢復選舉權，遭質疑高虹安清除司法障礙。對此，提案的民眾黨立委許忠信今（19）日否認有跟高虹安通電話。民眾黨立院黨團在520前夕舉行「四大支柱？四大皆空！」記者會，細數賴政府任內跳票政績。媒體詢問內政委員會《選罷法》修法當天有與高虹安通話，民進黨質疑修法是為高虹安解套？許忠信表示，「那一天，我沒有主動打電話給任何市長，徐欣瑩的電話響她把電話交給我。」 他沒有主動去跟誰做任何的報告，這個千萬不要去扭曲事實。媒體不要受到扭曲，他沒有當天打任何的電話。許忠信說，至於民眾黨提出了修法版的草案，他宣誓就職的第二天一大早，看到他的助理跟他說《選罷法》的修正民眾黨的提案，他趕快從床上跳起來，立刻來到立法院處理，要不是他是法學教授，還不會處理那個案子喔？ 所以這個案子他根本沒有不知道來龍去脈，「他如何去跟誰報告？我是那一天才知道有這個法案。 所以絕對沒有去跟任何人報告的事情」。許忠信表示，他看了民眾黨的版本才知道，原來在他進來之前，民眾黨已經提了一個啊，對人民的參選權，讓他回復憲法保障自由一個天經地義的法案，他當然要替它講話，因為如果犯罪不能參選，就是褫奪公權，就是我們國家的制度，你要在《選罷法》面對重大的犯罪限制他參選前有合理性，但是對輕罪絕對沒有合理性，民眾黨對26條第九款的修正，還沒有辦法 一個大學生為了賺取學費去影印補習班的大學，聯考的考題在市場販售所犯的重置著作權之罪，還沒有辦法讓他可以參選，所以他們所做的其實還非常有限，所以是對極輕度的東西來讓他回復參選前而已。許忠信強調，他到現在也不認識高虹安，他也沒有她的電話。以前他一個成大的教授曾經有來黨部開會，高虹安走過去，連跟她打招呼的機會都沒有，所以也不可能為了高虹安去做任何的修法喔，至於這個修法她會不會受惠？如果她受惠也是這麼多普遍受惠者當中之一，也不能因為她是高虹安所以就應該把他排除，只要是修法認為該管理選舉權的，任何人都可以雨露均沾。