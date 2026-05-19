韓國星巴克在5月18日光州民主化運動46週年紀念日推出促銷活動，但其「坦克日」廣告令人想起血腥鎮壓的歷史，引發外界砲轟。韓國星巴克公司母公司新世界集團會長鄭溶鎮出面致歉，並開除執行長孫正鉉（손정현，音譯）等人。
據韓媒인사이트報導，韓國星巴克原定規劃在15至26日舉辦活動，並推出三款隨行杯「Dante、Tank、Nasu」的促銷活動，但卻將5月18日光州民主化運動46週年紀念日當天，指定為「坦克日」，推出坦克隨行杯的促銷，文案還使用「在書桌上『啪』地一聲！」。
該廣告隨即在韓國網路社群引發砲轟，有網友指出，星巴克在5月18日使用「坦克」作為主題，讓人立刻聯想到1980年五一八民主化運動時，用武力血腥鎮壓光州市民的戒嚴軍坦克，還有人指出，這與部分極右翼網路社群在貶低五一八事件時所使用的嘲諷手法高度重合。
而「在書桌上『啪』地一聲！」這句文案，也引發全民公憤，因為這令人聯想到1987年「朴鍾哲烈士致死案」，當時朴鍾哲遭受水刑拷問不幸身亡，但治安本部試圖縮小、隱瞞事件真相，竟稱「只是拍了下桌子『啪』地一聲，他就『啊』地倒地死去了」，震驚全國、引發群情激憤。
許多韓國網友痛批，星巴克這次的行銷同時侮辱韓國民主歷史上最沉痛、最撕裂的兩起事件，「這絕對不可能是單純的失誤或巧合」、「不敢相信內部審查過程中居然沒有任何人攔下這文案」。
星巴克在爭議爆發後，緊急修改文案試圖滅火，但仍未能止住批評聲浪，最終宣布全面終止該活動。
韓聯社報導，韓國星巴克母公司新世界集團會長鄭溶鎮今（19日）發布聲明，向五一八民主化運動的精神、受害者家屬和人民致歉，稱此次不當營銷是不可原諒的錯誤，輕視了所有為這個國家的民主事業奉獻的人們所遭受的苦難和犧牲。
鄭溶鎮也火速開除韓國星巴克執行長孫正鉉（손정현，音譯）及相關負責人，並對所有相關員工啟動了紀律處分程序。
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該廣告隨即在韓國網路社群引發砲轟，有網友指出，星巴克在5月18日使用「坦克」作為主題，讓人立刻聯想到1980年五一八民主化運動時，用武力血腥鎮壓光州市民的戒嚴軍坦克，還有人指出，這與部分極右翼網路社群在貶低五一八事件時所使用的嘲諷手法高度重合。
而「在書桌上『啪』地一聲！」這句文案，也引發全民公憤，因為這令人聯想到1987年「朴鍾哲烈士致死案」，當時朴鍾哲遭受水刑拷問不幸身亡，但治安本部試圖縮小、隱瞞事件真相，竟稱「只是拍了下桌子『啪』地一聲，他就『啊』地倒地死去了」，震驚全國、引發群情激憤。
許多韓國網友痛批，星巴克這次的行銷同時侮辱韓國民主歷史上最沉痛、最撕裂的兩起事件，「這絕對不可能是單純的失誤或巧合」、「不敢相信內部審查過程中居然沒有任何人攔下這文案」。
星巴克在爭議爆發後，緊急修改文案試圖滅火，但仍未能止住批評聲浪，最終宣布全面終止該活動。
韓聯社報導，韓國星巴克母公司新世界集團會長鄭溶鎮今（19日）發布聲明，向五一八民主化運動的精神、受害者家屬和人民致歉，稱此次不當營銷是不可原諒的錯誤，輕視了所有為這個國家的民主事業奉獻的人們所遭受的苦難和犧牲。
鄭溶鎮也火速開除韓國星巴克執行長孫正鉉（손정현，音譯）及相關負責人，並對所有相關員工啟動了紀律處分程序。