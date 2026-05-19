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全球矚目的世界盃足球賽事即將登場，台灣彩券公司今（19）日搶先推出刮刮樂「點球成金」，全新益智延長型玩法，讓民眾享受紙上踢球拚獎金的樂趣，另一款則是「獎金倍倍樂」為受歡迎的倍數主題遊戲，有機會刮出1倍、2倍、5倍及最高10倍的獎金，2款新品頭獎均為200萬元，有7個中獎機會，總獎項超過268萬個，總獎金逾10.8億元。四年一度的世界盃國際足球賽事即將於6月熱血開踢，台灣彩券公司今日搶先推出全新益智延長型玩法刮刮樂「點球成金」，每張售價200元，票面設計特別以6種不同顏色的刮膜區，搭配對應球衣顏色的足球員，加上即將射門入網的足球與冠軍金盃，模擬足球比賽現場的緊張與刺激感。也就是說，只要刮出的「您的號碼」全數對中相同顏色的「進球號碼」，即得該顏色的對應獎金，共有6種不同顏色的刮膜區供民眾邊刮、邊做記號，也提供耳目一新的刮獎體驗，享受紙上踢球拚獎金的趣味，1000元以上的獎項超過18萬個，頭獎200萬元共有4個，總中獎率32%。同日上市的還有「獎金倍倍樂」每張售價200元，為民眾熟悉且喜愛的倍數主題遊戲，規劃1倍、2倍、5倍及10倍共4個獎金倍數區，民眾可選擇自任一獎金倍數區開始刮，只要「您的號碼」中任一個倍數區的號碼對中任一個「幸運號碼」，即得該號碼對應獎金乘以該區獎金倍數的金額，有機會獲得最高翻10倍的獎金，1000元以上的獎項超過21萬個，頭獎200萬元共有3個，總中獎率31%。