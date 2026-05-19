總統賴清德520就職兩週年，行政院長卓榮泰今（19）日特別召開「520記者會」，細數這兩年來政績，其中提及要讓產業升級，草擬完整的中小微企業轉型升級條例草案，而產業賺錢就該為勞工加薪，預告明年最低工資將突破3萬元，另感謝軍公教長時間的付出與奉獻，軍公教調薪會進行思考跟研擬，希望回應社會期待，讓軍公教與勞工生活都能更安穩。

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卓榮泰今日在記者會上預告明年最低工資將突破3萬元，至於軍公教調薪方面，感謝軍公教長時間的付出與奉獻，會在這樣前提與原則下進行思考與研擬，希望回應社會期待，也讓軍公教與勞工生活都能更安穩。

卓榮泰也說明，關於軍公教調薪，這必須經過公教人員待遇審議委員會的評估跟審議，政府認為無論是軍公教或勞工朋友，在經濟體如此發展的情況底下，為了感謝他們的努力辛苦，為了讓他們更安穩的工作，也為了回應期待，因此審議委員們一定會斟酌各方面的條件，「政府很樂意看到讓人民的生活更安穩。」

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陳威叡編輯記者

從業邁入第14年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...