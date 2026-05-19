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立法院會今（19）日舉行總統賴清德彈劾案的記名投票，朝野甲級動員，對此，民進黨發言人林楚茵痛批，這場明知跨不過憲政門檻、注定失敗的彈劾案，完全是在野黨為了政治利益而進行的「打假球」政治作秀，嚴重浪費大量社會關注；他更直指，這場鬧劇的罪魁禍首就是國民黨團總召傅崐萁與民眾黨主席黃國昌，造成社會對立、阻礙國家前進，就是國民黨和民眾黨。針對賴清德彈劾案，立法院會上午10時舉行記名投票。林楚茵指出，在「傅黃體制」把持下，國民黨立委全被綁架、民眾黨立委自甘成為被摸頭的「小藍」，過去兩年，大藍小藍根本不在乎國家正常運作，接二連三踐踏正當議事程序，利用席次優勢，強推包括《國會相關法案》、《憲法訴訟法》及《財政收支劃分法》等高度爭議法案，甚至強行逕付二讀、協商過水、沒收程序討論；在缺乏嚴謹審議下，頻頻出現數字算錯、條文寫錯的荒謬情況。林楚茵揭露，因為在野黨沒收討論，至今藍白在程序委員會阻擋國安法案交付審查，已累計近900次，而藍白陣營不僅破壞立法程序，更惡意拖延預算審查，去年度中央政府總預算遭藍白亂刪、亂凍；今年度總預算更一路被拖延八個月，直到最近才交付審查，眼看一年都快過了一半，明年度的總預算又即將提出，兩份預算書面臨撞期風險。林楚茵提到，從司法院大法官、NCC委員、中選會委員、檢察總長到公視董監事等重要人事案，不論提名人選資歷多豐富、社會聲望多崇高，只要不是藍白中意的人選、不附和其干預司法獨立的言論，就一律遭到封殺，國家公器與納稅人權益，儼然成為在野黨政治報復的犧牲品。針對立法院屢次創下「最常會期」記錄，林楚茵質疑，藍白立委一邊不認真開會，一邊又不斷延會，其背後動機是為了利用「會期保護傘」掩護涉嫌犯罪、正被檢調偵辦的高金素梅、顏寬恒、鄭天財、陳超明等自家立委，刻意避免被羈押，「傅黃體制」破壞國會議事、傷害民主憲政體制的惡行斑斑可考，竟還有臉譴責並彈劾賴總統。林楚茵強調，這場明知不會通過的彈劾案，代價是拖延了民生預算、阻礙了國家防衛、杯葛了政府人事，最終被犧牲的是全體人民的福祉。他更痛批，國民黨立委葛如鈞，竟將「7成民眾使用免費AI工具」列為彈劾賴總統的理由之一，彈劾內容荒謬至極，完全就是「為亂而亂」的政治口水。